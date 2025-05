Piwniczna-Zdrój to atrakcja sama w sobie: to malownicze uzdrowisko położone w Beskidzie Sądeckim, nad rzeką Poprad, tuż przy granicy ze Słowacją. Założone w 1348 roku na mocy dekretu króla Kazimierza Wielkiego, miasto przez wieki pełniło funkcję ważnego punktu handlowego na szlaku łączącym Polskę z Węgrami. Dziś przyciąga turystów swoim uzdrowiskowym charakterem z "kwaśnymi wodami", pięknymi krajobrazami i bogatą ofertą rekreacyjną. Dołączy do niej wkrótce nowa wieża widokowa na Węgielniku, stoku nad doliną Popradu. To nie tylko punkt widokowy, ale coś większego - prawdziwa atrakcja złożona z platformy spacerowej, dostosowanej też do użytku dla osób poruszających się na wózku; a do tego ze zjeżdżalni i oczywiście miejsce do oglądania pięknej panoramy - z wysokości ok. 18 metrów.