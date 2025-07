Podczas lotu z Madrytu do Montevideo w lipcu 2024 roku samolot musiał awaryjnie lądować w północno-wschodniej Brazylii. Boeing wpadł w turbulencje i gwałtownie obniżył wysokość tak, że pasażerów wyrzuciło z siedzeń. Jeden z pasażerów wpadł do... schowka znajdującego się nad głowami . Blisko 40 osób doznało różnych urazów - złamane kończyny, uszkodzenia głowy. W maju tego samego roku 73-letni brytyjski pasażer zginął na pokładzie samolotu Singapore Airlines po tym, jak ten wpadł w gwałtowne turbulencje. Niedługo później podczas lotu w Turcji stewardesa złamała kręgosłup, również w wyniku silnych turbulencji.

Takie zdarzenia zdarzają się coraz częściej. I to nie jest przypadek. Jak pokazują badania prof. Paula Williamsa z University of Reading, silne turbulencje w czystym powietrzu (CAT), czyli takie, których nie widać na radarach czy zdjęciach satelitarnych, od 1979 roku zwiększyły się o 55 proc. A to nie koniec. Według prognoz, do lat 50. XXI wieku ich liczba na świecie może potroić się, szczególnie nad Azją Wschodnią i północnym Atlantykiem.