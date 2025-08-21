Remonty zamków w Polsce. Małopolska warownia odzyskuje blask

Polska słynie z wielu zamków w różnej formie zachowania, są to zarówno ruiny, odrestaurowane pozostałości, jak i dobrze zachowane budowle. Szukać ich można we wszystkich województwach, w tym w woj. małopolskim. Oprócz słynnego Wawelu czy Szlaku Orlich Gniazd ta część Polski słynie także z innych warowni. W dodatku staraniami lokalnych władz i pasjonatów, niektóre z nich powoli odzyskują dawny blask.

Malowniczo położone pozostałości zamku z XIII wieku w Rytrze na wzgórzu nad Popradem zaliczają się do tej grupy - zamek stopniowo wstaje z ruin. W związku z kolejnymi etapami działań atrakcja ta ma przyciągnąć jeszcze więcej turystów, u których już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie - warownię odwiedzają dziesiątki tysięcy osób rocznie.

Remont zamku w Rytrze. Atrakcję zamknięto dla turystów

Zamek królewski Rytter był wspominany w przywileju Władysława Łokietka z 1312 r., pozostawał w rękach wysoko postawionych dzierżawców, a w XV wieku pełnił też funkcję rezydencji starostów sądeckich. Popadł w ruinę w XVII wieku - zgodnie z lokalnymi przekazami prawdopodobnie został zniszczony w 1657 r. podczas najazdu Jerzego II Rakoczego, księcia Siedmiogrodu, który rok wcześniej podpisał traktat ze Szwedami dotyczący rozbioru Rzeczypospolitej. Z warowni zachowały się ruiny wieży i fragmenty murów.

W minionych latach informowano o planach odbudowy części zamku i podejmowano się różnych inicjatyw. Teraz warownię zamknięto dla odwiedzających, aby kontynuować prace nad rekonstrukcją założenia. Dzięki temu zamek ma stać się jeszcze bardziej okazały i oferować jeszcze wspanialsze widoki na okoliczne wzniesienia.

Kiedy otwarcie zamku w Rytrze? Obiekt zyska wyższą basztę i bramę

Zamek zamknięto dla turystów 18 sierpnia 2025 r. Jakie prace mają być w związku z tym wykonane przy obiekcie?

- Tam będzie podwyższona baszta, która będzie zadaszona. Zamek będzie podświetlony i będzie dobudowana brama wjazdowa. Wtedy on nabierze takiego kształtu, jaki mniej więcej był, oczywiście bez części mieszkalnej - cytuje RDN wójta gminy Rytro, Jana Kotarbę.

Do kiedy zamek będzie nieczynny dla odwiedzających? Wójt zapowiada, że prace mają trwać przez najbliższych kilka miesięcy, ale w wakacje 2026 r. zwiedzający już powinni mieć dostęp do atrakcji.

- Czas na zakończenie prac wykonawca ma do końca 2026 roku, ale zapewnia, że zrobi to szybciej. Myślę, że wakacje przyszłego roku są niezagrożone - powiedział Kotarba.

