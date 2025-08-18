Popularna atrakcja turystyczna będzie niedostępna do 2028 r.

Każde miasto ma swoje charakterystyczne symbole - zabytki, które przyciągają turystów i opowiadają historię miejsca. Niektóre metropolie mogą się poszczycić wyjątkowym bogactwem takich atrakcji, a do nich z pewnością należy stolica Węgier, Budapeszt. To właśnie tutaj na każdym kroku można natknąć się na architektoniczne perły i miejsca o fascynującej przeszłości.

Warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej znane punkty turystyczne wymagają czasem gruntownych prac konserwacyjnych. Dlatego planując wizytę w Budapeszcie, dobrze jest upewnić się, czy na naszej liście nie znalazła się atrakcja, która wkrótce zostanie zamknięta na wiele lat z powodu remontu.

Perła Budapesztu będzie nieczynna. Wieloletni remont

Łaźnie Gellerta (Gellért Baths) w Budapeszcie to niezwykle popularna atrakcja, którą rocznie odwiedzają tysiące turystów, w tym Polaków. Tylko w 2024 r. odnotowano tam ponad 400 tys. podróżnych z całego świata. Po Termach Széchenyiego, Łaźnie Gellerta są drugim najpopularniejszym kąpieliskiem termalnym w Budapeszcie. Zachwycający wizualnie kompleks w stylu secesyjnym został zbudowany w latach 1912-1918 jako część luksusowego Hotelu Termalnego Gellert. Piękne wnętrza - przede wszystkim główna sala z galerią i szklanym dachem - od początku stanowiły symbol luksusu i przyciągały gości - działały nawet podczas II wojny światowej.

Natomiast same wzmianki o leczniczych wodach z tego obszaru pochodzą już z XIII wieku. Gorące źródła mineralne stanowiące podstawę funkcjonowania łaźni zawierają wapń, magnez, siarczany i fluor i zalecane są m.in. w przypadku chorób stawów, kręgosłupa, nerwobóli czy zaburzeń krążenia. Temperatura wody w basenach uzdrowiskowych Gellert wynosi od 35 do 40 stopni Celsjusza. W kompleksie znajdują się też sauny i stoły do masażu, jak również inne urozmaicenia.

Łaźnie Gellerta wielką popularnością cieszą się m.in. wśród Polaków. Obiekt przejdzie teraz gruntowny remont. Thaler Tamas - Own work, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wikimedia Commons

Ostatni moment, by odwiedzić Łaźnie Gellerta. Zamkną je w październiku

Kompleks w Budzie już kilka lat temu przeszedł gruntowny remont (w 2008 r.) - wówczas podjęto się przywrócenia budowli dawnej świetności, którą częściowo utraciła w wyniku uszkodzeń spowodowanych podczas II wojny światowej. Teraz natomiast obiekt poddany zostanie naprawom w związku z koniecznością modernizacji wnętrz - w tym odnowienia strefy wellness, a także renowacji basenów oraz wymiany systemów technicznych.

Remont ruszy już w październiku 2025 r. i ma potrwać co najmniej do 2028 r., a więc osoby, które chcą skorzystać z łaźni, muszą się pospieszyć z organizowaniem wizyty lub znaleźć alternatywę dla dotychczasowych planów. Szacowany koszt remontu, który był w omawiany już od 2021 r., to ok. 50 milionów euro. Po zakończeniu renowacji nadgryzione nieco zębem czasu (oraz odwiedzinami tłumów ludzi) Łaźnie Gellerta mają znów odzyskać dawny blask i na powrót zacząć przyciągać turystów z całego świata.

