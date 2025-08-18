Rocznie przyjeżdża tu ponad 400 tys. turystów. Zamkną wielką atrakcję na lata
Osoby planujące wyjazd do Budapesztu wkrótce stracą możliwość odwiedzania jednego z najpopularniejszych kompleksów - atrakcja turystyczna zostanie w październiku zamknięta na czas wieloletniego remontu. Kompleks Gellerta, który corocznie przyciąga setki tysięcy turystów, wymaga bowiem odświeżenia oraz modernizacji.
Popularna atrakcja turystyczna będzie niedostępna do 2028 r.
Każde miasto ma swoje charakterystyczne symbole - zabytki, które przyciągają turystów i opowiadają historię miejsca. Niektóre metropolie mogą się poszczycić wyjątkowym bogactwem takich atrakcji, a do nich z pewnością należy stolica Węgier, Budapeszt. To właśnie tutaj na każdym kroku można natknąć się na architektoniczne perły i miejsca o fascynującej przeszłości.
Warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej znane punkty turystyczne wymagają czasem gruntownych prac konserwacyjnych. Dlatego planując wizytę w Budapeszcie, dobrze jest upewnić się, czy na naszej liście nie znalazła się atrakcja, która wkrótce zostanie zamknięta na wiele lat z powodu remontu.
Perła Budapesztu będzie nieczynna. Wieloletni remont
Łaźnie Gellerta (Gellért Baths) w Budapeszcie to niezwykle popularna atrakcja, którą rocznie odwiedzają tysiące turystów, w tym Polaków. Tylko w 2024 r. odnotowano tam ponad 400 tys. podróżnych z całego świata. Po Termach Széchenyiego, Łaźnie Gellerta są drugim najpopularniejszym kąpieliskiem termalnym w Budapeszcie. Zachwycający wizualnie kompleks w stylu secesyjnym został zbudowany w latach 1912-1918 jako część luksusowego Hotelu Termalnego Gellert. Piękne wnętrza - przede wszystkim główna sala z galerią i szklanym dachem - od początku stanowiły symbol luksusu i przyciągały gości - działały nawet podczas II wojny światowej.
Natomiast same wzmianki o leczniczych wodach z tego obszaru pochodzą już z XIII wieku. Gorące źródła mineralne stanowiące podstawę funkcjonowania łaźni zawierają wapń, magnez, siarczany i fluor i zalecane są m.in. w przypadku chorób stawów, kręgosłupa, nerwobóli czy zaburzeń krążenia. Temperatura wody w basenach uzdrowiskowych Gellert wynosi od 35 do 40 stopni Celsjusza. W kompleksie znajdują się też sauny i stoły do masażu, jak również inne urozmaicenia.
Ostatni moment, by odwiedzić Łaźnie Gellerta. Zamkną je w październiku
Kompleks w Budzie już kilka lat temu przeszedł gruntowny remont (w 2008 r.) - wówczas podjęto się przywrócenia budowli dawnej świetności, którą częściowo utraciła w wyniku uszkodzeń spowodowanych podczas II wojny światowej. Teraz natomiast obiekt poddany zostanie naprawom w związku z koniecznością modernizacji wnętrz - w tym odnowienia strefy wellness, a także renowacji basenów oraz wymiany systemów technicznych.
Remont ruszy już w październiku 2025 r. i ma potrwać co najmniej do 2028 r., a więc osoby, które chcą skorzystać z łaźni, muszą się pospieszyć z organizowaniem wizyty lub znaleźć alternatywę dla dotychczasowych planów. Szacowany koszt remontu, który był w omawiany już od 2021 r., to ok. 50 milionów euro. Po zakończeniu renowacji nadgryzione nieco zębem czasu (oraz odwiedzinami tłumów ludzi) Łaźnie Gellerta mają znów odzyskać dawny blask i na powrót zacząć przyciągać turystów z całego świata.