Aukcja odbyła się w Dallas w Teksasie, a przeprowadziła ją dom aukcyjny Heritage Auctions - tożsamość nabywcy nie została ujawniona. Dlaczego cena jest tak astronomiczna?

Karta pochodzi z serii 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman i łączy w sobie wszystko, o czym marzą kolekcjonerzy: fotografie obu legend, ich podpisy oraz fragmenty koszulek z logo NBA.

Unikatowość karty polega na tym, że jest jedynym egzemplarzem zawierającym wyłącznie autografy Jordana i Bryanta, a tragiczna śmierć tego drugiego w 2020 roku sprawia, że nigdy nie powstanie kolejny taki egzemplarz:

Popyt na tę kartę jest ogromny i nic dziwnego. Ma wszystko: zdjęcia, fragmenty koszulek i podpisy dwóch największych graczy, którzy kiedykolwiek pojawili się na parkiecie

Historia serii Dual Logoman

Seria "Dual NBA Logo Autographs", wydawana przez Upper Deck w latach 2004-2009, obejmowała karty z największymi gwiazdami koszykówki dzielącymi tę samą kartę. Każda karta była limitowana do jednego egzemplarza. Jordan pojawiał się w serii osiem razy, w tym z LeBronem Jamesem i Scottie Pippenem, a Bryant łącznie jedenaście.

Przed aukcją wartość karty szacowana była na ok. 6 mln dolarów, ale ostateczna w trakcie aukcji niemal podwoiła tę wartość, pobijając rekord poprzedniej najdroższej karty - 1952 Topps Mickey Mantle, która w 2022 roku sprzedała się za 12,6 miliona dolarów. Poprzedni rekord wśród kart koszykarskich należał do karty rookie Stephena Curry'ego z sezonu 2009-10, sprzedanej w 2021 roku za 5,9 miliona dolarów.

Hit kolekcjonerów

Jak podkreśla Heritage, karty zawierające logo należą do najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów. Poza Jordanem, Bryantem i Currym, wysokie ceny osiągały również karty m.in. Shoheia Ohtaniego, Patricka Mahomesa czy Luki Dončića.

Warto jednak zaznaczyć, że karta Jordana i Bryanta nie jest najdroższym przedmiotem sportowym w historii. Ten tytuł należy do koszulki Babe'a Rutha, którą miał na sobie podczas słynnego "call his shot" w World Series w 1932 roku - została ona sprzedana w sierpniu 2024 roku, osiągając kwotę 24,12 miliona dolarów.

