Roam Like at Home. Jakie kraje obejmuje roaming UE?

Roam Like at Home to wprowadzona w 2017 roku polityka Unii Europejskiej, która pozwala konsumentom dzwonić, pisać SMS-y i korzystać z internetu mobilnego w innych krajach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA/EOG) po tej samej cenie, co u swojego lokalnego operatora. Nie są już naliczane dodatkowe opłaty za roaming jak w poprzednich latach. Po przekroczeniu granicy telefon łączy się z siecią lokalnego operatora, a ten zobowiązany jest świadczyć klientowi usługi według stawek z jego krajowego planu taryfowego. Jeśli obywatel ma telefon na kartę, to opłaty są ściągane tak samo, jakby korzystał on z usług w swoim kraju.

Roaming UE jest dostępny w następujących krajach Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Unijny roaming obejmuje wszystkich 27 państw UE, a także 3 państwa należące do EEA (EOG), czyli Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Co z pozostałymi 14-17 państwami europejskimi, które nie należą ani do Unii, ani do wspólnej strefy gospodarczej? W ich przypadku roaming rządzi się własnymi prawami, niemniej jednak wkrótce się to zmieni. Do systemu roamingu "Roam Like at Home" dołączyć mają Ukraina i Mołdawia. Kiedy i czy to oficjalne?

Ukraina i Mołdawia otrzymają roaming UE od 2026 roku

Czy Ukraina jest kandydatem do UE? Kraj ten posiada status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej od 23 czerwca 2022 r. Został on oficjalnie przyznany przez Radę Europejską. Ukraina złożyła wniosek na początku 2022 roku, wkrótce po zostaniu zaatakowaną przez Rosję. Mimo że do akcesji jeszcze nie doszło, Ukraińcy w Unii Europejskiej i EOG oraz osoby z tych obszarów podróżujące do Ukrainy będą mogły płacić za usługi mobilne tyle samo, co w swoim kraju.

Zostało oficjalnie potwierdzone przez Komisję Europejską, że Ukraina i Mołdawia przystąpią do programu Roam Like at Home od 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że Ukraińcy i Mołdawianie, którzy opuścili kraj, nie będą musieli dodatkowo płacić za roaming, gdy będą dzwonić, wysyłać SMS-y i używać internetu mobilnego, korzystając z ukraińskiej bądź mołdawskiej sieci mobilnej. Zasady będą takie same jak dla obywateli państw członkowskich UE.

Ukraina i Mołdawia to pierwsze państwa spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które obejmie unijny roaming. Podobnie jak w innych państwach objętych programem Roam Like at Home zasady będą działały w dwie strony. Również osoby podróżujące z państw EU i EAA do Ukrainy i Mołdawii będą mogły rozliczać swoje usługi zgodnie ze stawkami swojego operatora.

Decyzja o włączeniu Ukrainy i Mołdawii do unijnego roamingu ma też polityczne i symboliczne znaczenie. Choć kraje jeszcze nie spełniają wszystkich wymogów członkostwa w UE, to dołączą do jej systemu telekomunikacyjnego, co stanowi widoczny krok w integracji europejskiej oraz komunikat, że Ukraina i Mołdawia są na dobrej drodze do dołączenia do tej wspólnoty.

