Jak włączyć roaming w telefonie? Kody Plus, Orange, Play i T-Mobile

Mobile

Korzystanie z roamingu w UE jest w gruncie rzeczy bezpłatne od 2017 roku. Żeby skorzystać z rozmów międzynarodowych, należy jednak najpierw włączyć tę usługę w swoim telefonie, a także włączyć roaming u swojego operatora. Co to jest roaming i jak włączyć go w sieci Plus, Play, Orange czy T-Mobile? To proste, zwykle wystarczy wpisać kilka cyfr. Odpowiednie kody podajemy w poniższym artykule.

Zdjęcie Jak włączyć roaming w telefonie i aktywować usługę i operatorów takich jak Play, Plus, Orange i T-Mobile? / 123RF/PICSEL