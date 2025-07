Po co marnować czas na ładowanie akumulatora, skoro można go wymienić? A jeszcze lepiej, jeśli robot zrobi to sam, kiedy zajdzie taka potrzeba. Z takiego założenia wyszli projektanci humanoida Walker S2, który posiada dwa gniazda na baterie - kiedy jedno z nich się wyczerpuje, robot udaje się do stacji wymiany. Obraca tułów, chwyta wyczerpany akumulator za pomocą narzędzi na końcach ramion, wkłada go do ładowarki, a następnie instaluje w jego miejsce nową naładowaną baterię.