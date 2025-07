Mapy Google będą działać zawsze i wszędzie. Jak pobrać je offline?

Agnieszka Boreczek

Czy podróżując z mapami Google można się zgubić? Okazuje się, że tak, szczególnie gdy jesteś poza granicami Unii Europejskiej i nagle tracisz połączenie z Internetem, albo transfer kosztuje krocie. Co w takiej sytuacji? Aby się przed nią uchronić, z odpowiednim wyprzedzeniem pobierz mapy Google na swoje urządzenie. Czy wiesz, że działają one offline, również wtedy gdy jesteś poza zasięgiem sieci? Oto instrukcja, jak to zrobić, aby zaplanować podróż bez przykrych niespodzianek.