Problem w tym, że zmniejszanie roślin nie jest proste. Klasyczne odmiany karłowate powstają zwykle poprzez manipulację hormonem roślinnym o nazwie giberelina. To faktycznie ogranicza wzrost rośliny, ale równocześnie może utrudniać kiełkowanie nasion i ograniczać plon, a w kosmosie byłby to poważny kłopot. I choć projekt Moon-Rice jest dopiero na początku drogi (trwa zaledwie 9 miesięcy z przewidzianych czterech lat), już przynosi obiecujące efekty.

Zespół z Uniwersytetu Mediolańskiego wyizolował mutanty ryżu, które wyrastają jedynie do 10 cm wysokości. To bardzo mało, ponieważ zwykłe ryż osiąga wysokość nawet 100 cm. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Rzymskiego Sapienza pracują nad genami, które pozwolą uzyskać najlepszą architekturę rośliny, by przy minimalnych rozmiarach dawała maksymalne plony. A to nie wszystko, bo w kosmosie trudno liczyć na produkcję mięsa, dlatego badacze chcą wzbogacić ryż w białko, zwiększając stosunek zarodka (bogatego w białka) do skrobi w ziarnie.