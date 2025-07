DART ma efekt uboczny. NASA uderzyła w asteroidę i powstały wielkie głazy

DART to misja NASA, która polegała na uderzeniu asteroidy statkiem i sprawdzeniu, co się stanie. Przedsięwzięcie ma efekt uboczny, co ujawniły ostatnie obserwacje Dimorphos. Powstały dwa skupiska kosmicznych głazów. Niektóre odłamki są naprawdę spore i mają średnicę kilku metrów. Taki efekt był nieoczekiwany.