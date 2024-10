NASA w 2022 r. uderzyła statkiem DART w asteroidę Dimorfos, która jest księżycem większej planetoidy o nazwie Didymos. W ten sposób spróbowano zmienić trajektorię kosmicznej skały. Teraz przyszedł czas na drugi etap misji o nazwie HERA, za który odpowiada ESA.

Start misji HERA Europejskiej Agencji Kosmicznej

HERA to statek, który ma polecieć w okolice asteroidy Dimorfos i następnie dokładniej ją zbada. Start misji zaplanowano na poniedziałek 7 października. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sonda zostanie wystrzelona w kosmos rakietą Falcon 9 należącą do SpaceX.

Start ma odbyć się z przylądka Canaveral na Florydzie. Okienko rozpocznie się o godzinie 16:52 czasu w Polsce. Oczywiście wydarzenie będzie można oglądać na żywo.