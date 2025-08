Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) to projekt realizowany przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) od kilku lat. W momencie oddania do użytku będzie to najpotężniejszy teleskop optyczny na Ziemi, który pozwoli astronomom odkrywać tajemnice skrywane przez kosmos. Obserwatorium nie jest jeszcze gotowe, ale nabiera kształtów.