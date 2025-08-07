Microsoft Copilot wyprzedzał już ChatGPT. Co zrobił tym razem?

Microsoft jest głównym inwestorem OpenAI - to on wyniósł tę firmę na wyżyny i sfinansował stworzenie najbardziej przełomowych modeli AI, takich jak GPT. Gigant z Redmond ma prawo implementować narzędzia, usługi i funkcje rozwijane przez OpenAI, nawet jeżeli ten nie robi tego w swoich produktach. Tak bywało wielokrotnie w Microsoft Copilot, darmowym czatbocie opartym na tych samych modelach, co ChatGPT, jednak różniącym się dodatkowymi funkcjami i wyglądem.

Copilot jako pierwszy umożliwiał choćby przesyłanie i rozpoznawanie obrazów jako dane wejściowe, a także miał dostęp do aktualnych informacji z internetu, podczas gdy ChatGPT w swojej darmowej wersji obie te funkcje uzyskał później. Najbardziej jednak spektakularnym przedsięwzięciem jest chyba niedawne wprowadzenie narzędzia AI do generowania wideo. Sora stała się dostępna za darmo w aplikacji Microsoft Bing, a w ChatGPT dalej jej nie ma.

Kiedy OpenAI wypuszcza nowy model sztucznej inteligencji, Microsoft najczęściej od razu oferuje go deweloperom poprzez Azure. Oznacza to, że twórcy aplikacji mogą praktycznie od razu zainstalować dany model w swoim oprogramowaniu. Microsoft integruje też najnowsze modele ze swoim własnym oprogramowaniem, wliczając w to darmowy Microsoft Copilot i płatny Microsoft 365 Copilot zintegrowany z aplikacjami Office.

Teraz do tego darmowego Copilota trafił nowy tryb "Smart", który rozszerza dotychczas dostępne tryby pracy: Szybka odpowiedź (2-3 sekundy), Think Deeper (ok. 30 sekund) oraz Deep Research (ok. 10 minut). Różnią się one czasem generowania odpowiedzi i jej złożonością. W tych dłuższych trybach wnioskująca sztuczna inteligencja dokładniej analizuje dane i tworzy bardziej wyczerpujące raporty, co pozwala użytkownikom badać bardziej złożone tematy. A jak działa tryb "Smart"?

Nowy tryb "Smart" w Microsoft Copilot. Zupełnie unikatowa funkcja AI

Część użytkowników aplikacji Microsoft Copilot zauważyła, że w menu wyboru trybu pracy asystenta AI pojawiła się nowa opcja "Smart". Jej opis głosi "Myśli szybko lub głęboko w zależności od zadania". Przywodzi to na myśl zapowiedzi OpenAI sprzed kilku miesięcy. Według producenta nowy model GPT-5 zostanie wyposażony właśnie w funkcję samodzielnego decydowania, czy dane zadanie przetworzyć w trybie szybkim, czy długim, ale dokładniejszym. Przy tym firma obiecywała, że selektor modeli nie zostanie wycofany.

Warto tu przypomnieć, że przełomowy GPT-5 to nie tylko samodzielny model, który zastąpi GPT-4.5 i GPT-4o, ale także pewien system wielu różnych modeli, które ma uaktywniać w oparciu o analizę polecenia użytkownika. Najwyraźniej może to także dotyczyć trybów pracy. Żadne z dotychczasowych modeli OpenAI - z rodzin GPT i o - czegoś takiego nie oferowały, więc możliwe, że mamy tu do czynienia z wczesną wersją GPT-5.

Dzięki tej autonomii w podejmowaniu decyzji o wyborze trybu sztuczna inteligencja nie musi przepalać cennych zasobów, by odpowiedzieć na błahe pytanie. Z kolei gdy użytkownik opisze skomplikowany problem, AI będzie mogła odpalić tryb wnioskujący/rozumujący, który udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi, zamiast spłycać temat.

Kiedy wydanie GPT-5? Jest oficjalna zapowiedź od OpenAI

Sam Altman z OpenAI podawał 19 lipca 2025, że GPT-5 nadejdzie już niebawem i trafi do użytkowników darmowego ChatGPT. Nieoficjalnie mówiło się o sierpniu oraz o tym, że Microsoft już przygotowuje serwery na uruchomienie nowego modelu (OpenAI swoje modele uruchamia w chmurze Azure).

Z pewnością w Copilocie nie jest to jeszcze pełna wersja GPT-5, ale najwyraźniej to jedna z jego unikalnych funkcji. Tym samym Microsoft znów jest pierwszym, który ją wprowadził u swojego asystenta - zanim jeszcze zrobiło to OpenAI w ChatGPT.

Tryb "Smart" w Microsoft Copilot dopiero zaczął być testowany i pojawił się tylko u co poniektórych użytkowników w ramach testów A/B. Nie towarzyszyła temu żadna informacja ze strony Microsoftu, który normalnie komunikuje o takich zmianach. Najwidoczniej firma z Redmond dopiero testuje tę nowość z wąską, losowo wybraną grupą użytkowników przed jej wprowadzeniem dla wszystkich.

