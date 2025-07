Nadchodzi rewolucyjny model GPT-5. Zapowiedź szefa OpenAI

Słynny dziennikarz technologiczny Tom Warren dotarł do osób związanych z Microsoft i OpenAI, aby uzyskać więcej informacji na temat nadchodzącego GPT-5. Najpierw ustalił, że Microsoft przygotowuje swoje serwery na wprowadzenie modelu AI nowej generacji, a następnie, że ukaże się on w sierpniu. Oficjalne potwierdzenie, choć bez podania daty, nadeszło od CEO OpenAI.

"Niedługo wypuszczamy GPT-5, ale chcemy wyznaczyć realne oczekiwania: to model eksperymentalny, który łączy nowe techniki badawcze, których będziemy używać w przyszłych modelach. Sądzimy, że pokochacie GPT-5, ale nie planujemy wypuszczania modelu o najwyższym poziomie możliwości według IMO przez wiele miesięcy" - napisał Sam Altman.

Rozwiń

Szef OpenAI odniósł się tu do złotego medalu w zawodach IMO (International Math Olympiad), który zdobył jego system wnioskujący ogólnego zastosowania. Firma ma w swoim portfolio potężne modele wnioskujące/rozumujące, ale ich działanie jest na tyle zasobożerne i drogie, że nie zasilają one darmowych usług takich jak ChatGPT, a jedynie są udostępniane deweloperom do osadzenia w ich aplikacjach poprzez API.

"Jest to LLM, który robi matematykę, a nie konkretny, formalny system matematyczny. To część naszego głównego dążenia w kierunku ogólnej inteligencji. Kiedy zakładaliśmy OpenAI, było to dla nas marzeniem, ale nie wydawało nam się ono realistyczne. To znaczący wskaźnik tego, jak daleko sztuczna inteligencja zaszła w ostatniej dekadzie" - dodaje Sam Altman.

Jaki będzie GPT-5 i czy trafi do ChatGPT?

W kwietniu 2025 r. szef OpenAI informował, że firma przekłada wydanie GPT-5, by zamiast tego najpierw wypuścić wypuścić modele o3 i o4-mini. Potwierdził także, że GPT-4.5 będzie ostatnim modelem w stylu "non-chain-of-thought", czyli pozbawionym "łańcucha myśli" i udzielającym bezpośrednich odpowiedzi. GPT-5 będzie już więc najpewniej modelem "chain-of-thought", czyli generującym i pokazującym kolejne kroki rozumowania.

OpenAI GPT-5, choć prezentuje się jako kolejny samodzielny model, może w rzeczywistości być jak gdyby konglomeratem albo systemem wielu modeli z serii zarówno GPT, jak i o. Taki model, umieszczony np. w aplikacji ChatGPT albo Copilot, będzie analizował zapytanie użytkownika i samodzielnie decydował, która wersja modelu (w tym wnioskująca lub nie) będzie najbardziej optymalna do udzielenia odpowiedzi.

W lutym Sam Altman zapowiedział jednak, że OpenAI nie usunie selektora modeli, zatem użytkownicy będą mogli nadal ręcznie wybierać modele w aplikacjach, które to umożliwiają. Napisał również, że GPT-5 będzie podstawowym modelem dostępnym za darmo w ChatGPT. Jedyny limit miałby polegać na blokowaniu prób nadużyć.

Warto tu zaznaczyć, że GPT (Generative Pre-trained Transformer) to nie to samo, co ChatGPT. Pierwszy jest modelem sztucznej inteligencji (LLM, czyli dużym modelem językowym), z którego korzystają ChatGPT i inne aplikacje. Nazwy typu "ChatGPT-5" albo "ChatGPT 5" nie są poprawne ani oficjalne. Używa się ich jednak potocznie, aby zasugerować, że aplikacja czatbota opiera się na danym modelu.

Superinteligencja jak Święty Graal. OpenAI GPT-5 to już AGI?

Czy wydanie GPT-5 będzie oznaczało, że silna sztuczna inteligencja, sztuczna superinteligencja albo ogólna sztuczna inteligencja (AGI) została już osiągnięta przez OpenAI? Wiemy dobrze, że jest to celem zarówno tej firmy, jak i Microsoftu, Google, Mety i pozostałych twórców AI. Wieszczono to modelowi GPT-5 już w 2023 roku, jednak te oczekiwania mogą być przesadzone. AGI to kolejny "Święty Graal" świata technologii, ale jego nadejście to zapewne jeszcze kwestia kilku albo kilkunastu lat. Część naukowców i informatyków uważa wręcz, że to cel niemożliwy do osiągnięcia przy dzisiejszej infrastrukturze i sposobie rozwijania sztucznej inteligencji.

Z drugiej strony niewątpliwie GPT-5 będzie potężny. Jako kolejny duży model językowy (LLM) o możliwościach wnioskujących będzie on najpewniej wielokrotnie inteligentniejszy niż GPT-4.5 albo o3. Przypomnijmy jednak, że według Sama Altmana model ten nie wykorzysta pełnej mocy, jaką dysponuje dziś OpenAI.

Modele i ich tryby pracy nastawione na maksymalizację poprawności odpowiedzi robią to bez względu na koszt. Każde takie zapytanie przesłane przez użytkownika kosztuje nawet kilkadziesiąt razy więcej niż jedno wyszukanie w Google. Dostawcy usług AI starają się więc znaleźć kompromis, tak aby odpowiedzi czatbota były wysokiej jakości i jednocześnie jego praca nie wymagała olbrzymich nakładów mocy obliczeniowej.

Jak potężny będzie GPT-5? O tym, jak duży będzie to skok generacyjny, powiedzą nam wkrótce benchmarki, czyli specjalistyczne testy porównujące zdolności poszczególnych modeli AI w zadaniach z różnych dziedzin, takich jak matematyka, nauki ścisłe czy medycyna. GPT-5 zapewne będzie sobie też lepiej radził z rozpoznawaniem zawartości obrazów, generowaniem obrazów, tabel i wykresów. Możliwe też, że będzie mógł generować wideo z dźwiękiem. O szczegółach dowiemy się najprawdopodobniej już na początku sierpnia 2025.

"Wydarzenia": Sławosz już na Ziemi. Polski astronauta opuścił kapsułę Dragon Polsat News Polsat News