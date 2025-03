Tak się rodzi Stargate. Wielki superkomputer AI za miliardy dolarów

OpenAI i Oracle budują wielkie centrum danych w Teksasie. Planują umieścić w nim tysiące potężnych chipów obliczeniowych firmy Nvidia wartych miliardy dolarów. Skąd mają na to środki i po co to wszystko? To część projektu Stargate, największej w historii inwestycji w infrastrukturę AI. Co tam się będzie działo?