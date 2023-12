Nadchodzi nadludzka SI. Badacze mają plan, jak ją kontrolować

Na ten moment OpenAI korzysta z ludzkich trenerów do szkolenia ChataGPT, którzy przekazują mu pozytywne lub negatywne opinie. Ma to chronić użytkowników przed tym, by chatbot nie udzielał informacji szkodliwych, jak na przykład instrukcji sporządzania niebezpiecznych substancji w domu.

Jednak OpenAI przyznaje, że z biegiem czasu ich model staje się coraz mądrzejszy, co za tym idzie, do jego trenowania wkrótce mogą nie wystarczyć sami ludzie. W związku z czym musi powstać specjalny model sztucznej inteligencji, który będzie to robił w imieniu ludzkości.

Specjalne modele sztucznej inteligencji będą trenowały ogólną sztuczną inteligencję

Trenowanie dużych modeli sztucznej inteligencji za pomocą mniejszych nazwali “weak-to-strong generalization”, czyli od słabego do silnego. Badania wykazały, że ta metoda skutkuje wyższym poziomem dokładności w porównaniu ze szkoleniem przez ludzi.

W badaniach wykorzystano przede wszystkim GPT-4, który był szkolony przez GPT-2. Jednak OpenAI przyznaje, że nie jest to „rozwiązanie” superdopasowania, na ten moment jedynie ma służyć jako wstępne ramy do opracowania szkolenia ogólnej sztucznej inteligencji.

Ogólnie rzecz biorąc, modele nadludzkie byłyby niezwykle potężne, a jeśli zostaną niewłaściwie użyte lub niezgodnie z ludzkimi wartościami, mogłyby potencjalnie spowodować katastrofalne szkody. Uważamy, że teraz łatwiej jest dokonać postępu w rozwiązaniu tego problemu niż kiedykolwiek wcześniej. Stwierdzili badacze OpenAI biorący udział w badaniu.

W listopadzie pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, czy OpenAI udało się osiągnąć ogólną sztuczną inteligencję. Firma zaprzeczyła. Jednak jednocześnie powołała zespół naukowców, który intensywnie pracuje nad narzędziami do kontroli AGI.