Najzabawniejsza teoria wszech czasów

Jeden z użytkowników zasugerował, że ChatGPT dowiedział się z internetu, do którego ma przecież od jakiegoś czasu już dostęp, że ludzie w grudniu zwykle zaczynają zwalniać z pracą, a większe projekty przekładają na nowy rok. Sugeruje to, że ChatGPT chce się upodobnić do ludzi. Są to oczywiście daleko wysunięte wnioski. Przypisywanie jakichkolwiek emocji modelowi językowemu, nawet tak zaawansowanemu, jak ChatGPT, nie wydaje się w tym wypadku rozwiązaniem.

Inny badacz sztucznej inteligencji, Ian Arawjo próbował odtworzyć wyniki Lyncha, również sugerując różne pory roku botowi, jednak nie uzyskał takich samych wyników. Aby stworzyć wiarygodne statystyki, potrzeba podjąć o wiele więcej prób.

Geoffrey Litt, również badacz SI, skomentował całą sytuację jako „najzabawniejsza teoria wszech czasów”, jednocześnie dodając: „niezależnie od tego, czy jest to prawdziwe, czy nie, podoba mi się to, że trudno to wykluczyć”.