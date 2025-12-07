Spis treści: Jaki masz licznik prądu? Praktyczny przewodnik po typach liczników Jak odczytywać licznik prądu? Tajemnicze kody G11, G12, G13

W wielu starszych blokach i kamienicach wciąż działają liczniki indukcyjne, czyli mechaniczne urządzenia z obracającą się tarczą i klasycznym liczydłem. Energia pobierana z sieci wprawia w ruch aluminiową tarczę, a ta przenosi obrót na rząd kół zębatych z cyframi, które zliczają zużycie w kilowatogodzinach. Takie liczniki spotykane są przede wszystkim tam, gdzie instalacja elektryczna nie była od lat modernizowana, a operator nie wprowadził jeszcze zdalnego odczytu. Odczyt polega na przepisaniu kolejnych cyfr z liczydła, bez zer na początku i bez części dziesiętnej, jeśli jest wyodrębniona innym kolorem. W praktyce problemem często jest nie sam odczyt, lecz identyfikacja właściwego urządzenia w zbiorczej szafce - dlatego istotne są oznaczenia numeru licznika na obudowie oraz zgodność z numerem wpisanym na fakturze.

W nowych budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych i modernizowanych osiedlach dominują już liczniki elektroniczne, określane też czasami jako "inteligentne". Zastąpiły one tarczę i mechaniczne liczydło wyświetlaczem LCD, na którym oprócz stanu zużycia pojawia się szereg kodów, zwykle opartych na systemie OBIS (międzynarodowy standard oznaczający poszczególne dane pomiarowe). Urządzenia te obsługują zarówno instalacje jednofazowe, jak i trójfazowe, co jest standardem przy większej mocy przyłączeniowej, na przykład w domach z płytą indukcyjną, pompą ciepła czy ładowarką do samochodu elektrycznego. Operator może odczytywać dane zdalnie, bez wizyty inkasenta, ale użytkownik nadal ma dostęp do szczegółowych informacji. W instrukcji na obudowie lub na stronie dystrybutora zazwyczaj znajduje się tabela, która wyjaśnia, jakie znaczenie ma każdy kod i gdzie na wyświetlaczu szukać konkretnej wartości.

Oddzielną grupę stanowią liczniki dostosowane do rozliczania energii w różnych taryfach oraz liczniki przedpłatowe, w których prąd opłacany jest z góry. W budynkach wielorodzinnych najczęściej stosowany jest wariant G11, rejestrujący jedno, łączne zużycie niezależnie od pory dnia. W domach jednorodzinnych, zwłaszcza tam, gdzie działają elektryczne bojlery, ogrzewanie akumulacyjne lub pompy ciepła, powszechne są liczniki przystosowane do taryfy G12 lub G13, które rozdzielają zużycie na droższe i tańsze godziny doby. W zabudowie z kilkoma lokalami montuje się dodatkowo podliczniki - nie są one podstawą rozliczeń z zakładem energetycznym, lecz umożliwiają precyzyjne rozdzielenie kosztów między współwłaścicieli, wynajmujących lub firmę i część mieszkalną. W lokalach socjalnych, komunalnych i części domów letniskowych coraz częściej stosuje się liczniki przedpłatowe, działające na zasadzie doładowań - po wpisaniu kodu z kuponu lub doładowaniu online licznik zwiększa dostępny limit kWh, a po jego wykorzystaniu odcina zasilanie do czasu kolejnej opłaty.

Prawidłowy odczyt licznika zaczyna się od ustalenia, jaki model urządzenia jest zamontowany i w jakiej taryfie rozliczana jest energia. Informacje te znajdują się na obudowie lub w umowie z dostawcą i obejmują oznaczenia takie jak G11, G12 czy G13 oraz numer seryjny. W licznikach indukcyjnych odczyt polega jedynie na przepisaniu kolejnych cyfr z liczydła. W licznikach elektronicznych trzeba zwrócić uwagę na kody wyświetlane w rogu ekranu, bo to one określają, jakie dane są aktualnie prezentowane. Samodzielna kontrola wskazań raz w miesiącu pomaga szybciej zauważyć nietypowe skoki zużycia lub błędy w rozliczeniach, nawet jeśli operator korzysta ze zdalnego odczytu.

Taryfa G11 jest najprostsza, ponieważ jedna cena obowiązuje przez całą dobę. W takim wariancie licznik pokazuje jedną wartość całkowitą, a w licznikach elektronicznych odpowiada jej najczęściej kod 1.8.0 lub 15.8.0. Odczyt ogranicza się do odszukania tego kodu i spisania wskazania w kWh. W modelach elektronicznych pojawiają się także kody informujące o aktywnej taryfie, np. 0.2.2, co pozwala upewnić się, że licznik pracuje zgodnie z zapisami umowy. W tej taryfie realne oszczędności daje przede wszystkim ograniczanie pracy energochłonnych urządzeń i wymiana sprzętów na modele o wyższej klasie efektywności.

W taryfach G12 i G13 zakres odczytu jest większy, bo licznik rejestruje zużycie osobno dla wyodrębnionych stref doby. W G12 są to zwykle strefa dzienna i nocna, zapisywane pod kodami 1.8.1 i 1.8.2 (lub 15.8.1 i 15.8.2). W G13 występują trzy strefy, a rejestry 1.8.1, 1.8.2 i 1.8.3 odpowiadają poszczególnym okresom z różnymi cenami energii. W domach z fotowoltaiką dochodzą jeszcze kody 2.8.x, pokazujące energię oddaną do sieci. Wówczas dopiero zestawienie rejestrów 1.8.x i 2.8.x pozwala określić, ile energii pobrano od operatora, a ile pokryła instalacja własna, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia prosumentów. W tych taryfach oszczędności daje przesuwanie pracy najbardziej energochłonnych urządzeń do tańszych godzin, zgodnie z harmonogramem obowiązujących stref.

