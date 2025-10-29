Przesył energii elektrycznej bez użycia kabli, znany jako wireless power transmission (WPT), od dawna fascynuje naukowców i inżynierów. Pomysł ten wywodzi się z eksperymentów Nikoli Tesli na przełomie XIX i XX wieku, który marzył o globalnej sieci energii bezprzewodowej. Dziś, w 2025 roku, ta wizja przestaje być science-fiction i staje się faktem, a to wszystko dzięki postępom w technologiach laserowych i mikrofalowych.

Niesłychanie ciekawe wieści w tej materii dochodzą do nas wprost z Amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Obronnych (DARPA). Otóż jej inżynierom udało się dokonać przełomu, przesyłając ponad 800 watów mocy na odległość 8,6 kilometra tylko za pomocą wiązki laserowej. To nie tylko rekord, ale krok ku praktycznym zastosowaniom w wojskowości i cywilnej energetyce.

Energia elektryczna dostarczana bez użycia kabli

Do tej pory w dziedzinie WPT osiągnięto wiele kamieni milowych, które ewoluowały od prostych rozwiązań indukcyjnych do zaawansowanych systemów dalekiego zasięgu. W latach 2000. firmy takie jak WiTricity wprowadziły rezonans magnetyczny, umożliwiający ładowanie urządzeń na odległość kilku metrów bez strat energetycznych. W 2010 roku NASA przetestowała mikrofale do przesyłu z kosmosu, a w 2020 roku Chiny uruchomiły demonstracyjny system laserowy o mocy 100 watów.

Te osiągnięcia skupiały się głównie na krótkim dystansie, jak ładowanie smartfonów czy pojazdów elektrycznych. Jednak program DARPA POWER, zainicjowany w 2023 roku, przesunął granice, a w efekcie tego w czerwcu 2025 roku ustanowiono nowy rekord, dostarczając energię optyczną na 8,6 km z efektywnością przekraczającą 20 procent.

Urządzenia AGD będziemy używać nawet poza domem

To pokazuje, jak szybko technologia dojrzewa, przechodząc od laboratorium do testów terenowych. W całym 2025 roku najnowsze osiągnięcia biją rekordy i otwierają nowe horyzonty. W lipcu DARPA potwierdziła sukces przesyłu 800 watów na dystansie 8,6 km w zaledwie 30 sekund, co przewyższa poprzednie limity o kilkaset procent.

Z kolei we wrześniu japońska firma NTT we współpracy z Mitsubishi Heavy Industries ustanowiła rekord efektywności w laserowym WPT, osiągając ponad 25 procent konwersji energii, podczas eksperymentu na lotnisku Nanki-Shirahama. Te testy, przeprowadzone w warunkach rzeczywistych, dowodzą, że technologia jest gotowa do skalowania. Teraz planowane jest dostarczenie 10 kilowatów na dłuższe dystanse. Równolegle naukowcy w Japonii opracowali metodę opartą na uczeniu maszynowym, która optymalizuje anteny do 30 procent wyższej efektywności.

Samochody i rowery będą ładowały się w trakcie jazdy

Kluczowe firmy i instytucje napędzają te innowacje. DARPA prowadzi program POWER z udziałem prywatnych partnerów, skupiając się na zastosowaniach militarnych, jak zasilanie dronów w locie. NTT i Mitsubishi eksperymentują z infrastrukturą cywilną, np. dostawami energii na wyspy czy tereny górskie, gdzie kable są nieopłacalne. WiTricity rozwija systemy dla samochodów elektrycznych, a start-upy jak 8MSolar pracują nad bezprzewodowym ładowaniem solarnym, prognozując rynek wart 36 miliardów dolarów do 2030 roku.

Te podmioty współpracują z rządami, co przyspiesza komercjalizację. Na przykład w USA rynek WPT dla EV ma rosnąć o 20 procent rocznie do 2032 roku. To wspaniałe informacje. Przyszłość WPT zapowiada zatem rewolucję w energetyce, ale jednak niesie wyzwania. Wyobraźmy sobie świat, w którym drony solarne przesyłają energię z orbity na Ziemię lub miasta oświetlone bez sieci kablowej. Dzięki tej technologii nie będziemy już nigdy musieli ładować smartfonów, samochodów czy przeróżnych rzeczy codziennego użytku. Nawet sprzęt gospodarstwa domowego będziemy mogli używać poza domem, bez obawy, że nie będziemy mieli dostępu do gniazdka.

