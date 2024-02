Coś niesamowitego. Sora od OpenAI pozwala generować realistyczne filmy

Sora od OpenAI tworzy fotorealistyczne filmy

— Dziś Sora staje się dostępna dla testerów "red team", w celu oceny krytycznych obszarów pod kątem szkód lub zagrożeń. Udzielamy również dostępu wielu artystom wizualnym, projektantom i filmowcom, aby uzyskać opinie na temat tego, jak ulepszyć model, aby był jak najbardziej pomocny dla kreatywnych profesjonalistów — czytamy w oświadczeniu firmy OpenAI.

OpenAI chwali się, że pomimo początku rozwoju modelu Sora, już teraz potrafi m.in. generować złożone sceny z wieloma postaciami lub obiektami, określonymi rodzajami ruchu i dokładnymi szczegółami dot. samego obiektu i tła. Co najważniejsze, model ma próbować zrozumieć wszystko to, czego oczekuje użytkownik i dostosowywać się do jego wymagań na podstawie podpowiedzi.