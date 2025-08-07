Spółka Centralny Port Komunikacyjny odebrała od master architekta projekt budowlany nowego terminala pasażerskiego oraz dworca kolejowego. Wkrótce dokumentacja trafi do Wojewody Mazowieckiego. Celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace przy terminalu mają ruszyć już w 2026 roku, a otwarcie lotniska zaplanowano przed końcem 2032 roku.

Terminal lotniczy większy niż Lotnisko Chopina

Dokumentacja została odebrana po wydaniu pozytywnych opinii przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Projekt dotyczy głównego budynku terminala oraz dworca kolejowego, do którego dołączono już wcześniej zaakceptowany projekt dworca autobusowego. Za całość odpowiada konsorcjum brytyjskich biur Foster + Partners i Buro Happold, współpracujące z ponad 30 podwykonawcami, w tym NACO, Kuryłowicz & Associates oraz Cundall. Łącznie nad projektem pracowało ponad 400 projektantów.

Centralny Port Komunikacyjny Foster + Partners materiały prasowe

Terminal zaprojektowano na około 450 tys. mkw. powierzchni w pierwszym etapie. Niemal trzykrotnie więcej niż Lotnisko Chopina (165 tys. mkw). Obsługa pasażerów odbywać się będzie na trzech poziomach. Poziom +2 przeznaczono na odprawę biletowo-bagażową, kontrolę bezpieczeństwa oraz ruch w strefie Schengen. Poziom +1 to miejsce przylotów i odlotów Non-Schengen oraz kontrola paszportowa. Na poziomie 0 znajdą się hala odbioru bagażu, przyloty i stanowiska autobusowe.

Już w momencie otwarcia CPK ma obsługiwać do 11 tys. pasażerów na godzinę. W terminalu będzie 140 stanowisk odprawy, z możliwością zwiększenia ich do 170.

Hala główna terminala CPK powstanie już od samego początku w większej kubaturze uwzględniającej pierwszą przyszłą rozbudowę, jednak z założeniem fazowanego wykończenia i wyposażenia.

Docelowo terminal obsłuży 34 do 44 mln pasażerów rocznie, z czego 35-40 proc. to pasażerowie transferowi. Na stanowiskach kontaktowych z rękawami lotniczymi będzie można obsłużyć jednocześnie od 49 do 67 samolotów. Dla porównania Lotnisko Chopina umożliwia dziś obsługę od 22 do 27 takich maszyn (przy czym tylko osiem samolotów szerokokadłubowych).

Centralny Port Komunikacyjny Foster + Partners materiały prasowe

Kolej, autobusy i samoloty. Zintegrowany węzeł transportowy

Zgodnie z założeniem CPK, terminal pasażerski będzie ściśle zintegrowany z dworcem kolejowym i autobusowym. Zakłada się, że nawet połowa podróżnych dotrze na lotnisko transportem publicznym. Projekt przewiduje modułową rozbudowę elementów infrastruktury: zarówno zadaszeń autobusowych, jak i samej poczekalni, która będzie bezpośrednio połączona z budynkiem dworca kolejowego.

Na życzenie spółki CPK projektanci wdrożyli zmiany zwiększające komfort użytkowników dworca autobusowego.

Stanowiska autobusów dalekobieżnych. Poczekalnia połączona z budynkiem dworca kolejowego. Foster + Partners materiały prasowe

Dworzec kolejowy CPK Foster + Partners materiały prasowe

Pierwszy etap budowy obejmie pirs północny (B) przeznaczony dla lotów długodystansowych Non-Schengen oraz pirsy centralne (C i D) dla połączeń w różnych strefach. Pozostałe: pirs południowy (E), północno-wschodni (A) i południowo-wschodni (F) będą realizowane w dalszych etapach, w zależności od prognoz ruchu lotniczego.

W styczniu 2025 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną dla CPK. Obecnie spółka finalizuje przygotowania do złożenia wniosków o pozwolenia budowlane nie tylko dla terminala i dworców, ale też dla budynków wsparcia operacyjnego, jak Lotniskowa Straż Pożarna, wieża kontroli ruchu, Centrum Kontroli Operacji Lotniczych (AOCC), czy zaplecze techniczne. Równolegle trwają rozbiórki i przeprowadzki z terenów wykupionych w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Jak dotąd spółka nabyła ponad 2,1 tys. działek o powierzchni ponad 2 tys. hektarów.

W maju ogłoszono przetarg na wybór generalnego wykonawcy terminala. Trwa też przetarg na system obsługi bagażu. Spółka zapowiada, że do końca roku ogłosi zamówienia o łącznej wartości 30 mld zł. Budowa główna terminala ruszy w 2026 roku, a tunel i podziemna stacja kolejowa mają być gotowe do 2029. Lotnisko CPK zostanie uruchomione razem z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź do końca 2032 roku.

Źródło: CPK

