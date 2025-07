To będzie najdłuższy i najszerszy tunel kolejowy drążony w Polsce jednym odcinkiem. Pod Łodzią powstanie kluczowy fragment nowej linii Kolei Dużych Prędkości (KDP), która w ciągu dekady połączy Warszawę z Wrocławiem i Poznaniem.

Umowa na realizację tej spektakularnej inwestycji została podpisana przez Centralny Port Komunikacyjny. To jeden z najważniejszych elementów linii kolejowej nr 85, czyli tzw. "igreka" - szkieletu przyszłej sieci szybkiej kolei w Polsce. Do 2032 roku połączy ona Warszawę i przyszłe lotnisko CPK z Łodzią, a trzy lata później z Wrocławiem i Poznaniem.

Choć sama maszyna TBM zacznie drążyć dopiero w 2026 roku, prace przygotowawcze rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Wykonawcą będzie firma PORR, która ma cztery lata na realizację całej inwestycji . - Z ogromną satysfakcją przyjmujemy decyzję o powierzeniu PORR budowy tunelu dalekobieżnego CPK. To dla nas dowód ogromnego zaufania, a jednocześnie zobowiązanie do sprawnej realizacji tego zadania o wyjątkowej, niespotykanej dotychczas na polskim rynku skali i złożoności technicznej - podkreśla Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR.

Tunel będzie miał 4,6 km długości i aż 14 metrów średnicy. Pociągi KDP będą przejeżdżać przez centrum Łodzi na głębokości od 25 do 35 metrów, bez wpływu na ruch miejski. Będzie to obiekt przeznaczony przede wszystkim dla pociągów dalekobieżnych. Na trasie zatrzymają się one na stacji Łódź Fabryczna.