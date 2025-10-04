Według nowego badania czynniki ryzyka związane ze stylem życia takie jak otyłość, palenie tytoniu, brak ruchu czy cukrzyca są głównymi przyczynami podwojenia liczby przypadków raka nerki na świecie w ciągu najbliższych 25 lat.

Szokujące liczby. Rak nerki zbiera żniwo

Z zebranych informacji wynika, że w 2022 roku na świecie odnotowano 434 840 przypadków raka nerki i 155 953 zgony z tego powodu. Międzynarodowe badanie kierowane przez dra n. med. Alexandra Kutikova z Fox Chase Cancer Center w Filadelfii (USA) wykazało, że jeśli obecne trendy się utrzymają, liczba ta może się podwoić do 2050 roku. Naukowcy oszacowali, opierając się na prognozowanym wzroście populacji i jej starzeniu się, że do 2050 roku liczba nowych zachorowań na raka nerki wyniesie 745 791 (wzrost o 72 proc.), a liczba zgonów wyniesie 304 861 (wzrost o 96 proc.).

- Rak nerki to narastający globalny problem zdrowotny, a zarówno lekarze, jak i decydenci muszą przygotować się na ten gwałtowny wzrost - powiedział Kutikov.

Badacze posłużyli się w swojej analizie danymi zebranymi na platformie Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), o nazwie Global Cancer Observatory (GLOBOCAN). Gromadzi ona statystyki dotyczące wielu rodzajów nowotworów złośliwych, w tym szacunki zachorowalności, śmiertelności i częstości występowania w 185 krajach.

Niski odsetek dziedzicznych przypadków raka nerki

Należy zwrócić uwagę, że 5-8 proc. przypadków raka nerki to przypadki dziedziczne, związane z różnymi mutacjami genetycznymi. Dlatego pacjentom diagnozowanym z rakiem nerki w młodym wieku, tym, którzy mają guzy nowotworowe w obu nerkach czy też historię występowania raka nerki w rodzinie zaleca się wykonywanie testów genetycznych. Identyfikacja tych mutacji pozwala lekarzom na zaproponowanie bardziej szczegółowych badań przesiewowych i opcji leczenia oraz edukowanie rodzin w zakresie własnego ryzyka zdrowotnego.

Jakie czynniki wpływają na zachorowalność i przebieg raka nerki

Rak nerki atakuje w różny sposób, a zmienne takie jak geografia, płeć i dostęp do opieki zdrowotnej znacząco wpływają na przeżywalność. Pięć lat po diagnozie w niektórych uboższych rejonach jest zaledwie 40 proc. wskaźnika przeżywalności, tymczasem podnosi się on nawet do 75 proc. w bogatszych krajach.

Raka nerki diagnozuje się częściej u mężczyzn niż u kobiet, chociaż przyczyny nie zostały jeszcze ustalone.

Jednak najbardziej zaskakująca jest liczba przypadków raka nerki, które przypisuje się przyczynom możliwym do zapobiegnięcia, np. nadwaga, nadciśnienie tętnicze czy brak aktywności fizycznej - możemy ograniczyć ryzyko zachorowania, podejmując odpowiednie działania.

Zmiany stylu życia, w tym kontrola masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cukru we krwi, a zwłaszcza rzucenie palenia, mogą istotnie obniżyć ryzyko raka nerki

Badanie zostało opublikowane w październikowym numerze pisma European Urology.

