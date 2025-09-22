Nie myjesz zębów? Ryzyko raka trzustki rośnie

Od dawna wiadomo, że nieprawidłowa higiena jamy ustnej i obecność szkodliwych bakterii oraz grzybów sprzyjają rozwojowi wielu chorób, w tym tych "najgorszych". Jak sugerują najnowsze badania, opublikowane na łamach magazynu JAMA Oncology, pomijanie codziennego szczotkowania zębów może nawet potroić ryzyko zachorowania na raka trzustki.

Każda dolegliwość ze strony trzustki wymaga kontroli lekarskiej
Każda dolegliwość ze strony trzustki wymaga kontroli lekarskiej123RF/PICSEL

Rak trzustki jest jednym z najgroźniejszych nowotworów, który charakteryzuje się jednymi z najniższych wskaźników przeżywalności, a mowa ogólnym 5-letnim wskaźniku przeżycia wynoszącym około 10 proc., a w niektórych statystykach nawet poniżej 5 proc. Wynika to z agresywnego charakteru nowotworu, jego położenia oraz skłonności do przerzutów, a przede wszystkim faktu, że jest diagnozowany zazwyczaj w późnym stadium.

A to dlatego, że jego objawy są bardzo niespecyficzne (nie wskazują jednoznacznie na jedną chorobę i mogą towarzyszyć wielu schorzeniom) i obejmują m.in. zażółcenie skóry i białek oczu, świąd skóry, ciemniejszy mocz i jaśniejsze stolce, a także brak apetytu, nagłą utratę wagi, przewlekłe zmęczenie, gorączkę, objawy ze strony układu pokarmowego czy ból w nadbrzuszu i plecach nasilający się po jedzeniu lub w pozycji leżącej.

Bakterie w jamie ustnej a rak trzustki

Jak pokazują zaś najnowsze badania ekspertów NYU School of Medicine, prawdopodobieństwo rozwoju tego nowotworu zwiększają m.in. patogeny obecne w jamie ustnej, które mogą być przenoszone wraz ze śliną do trzustki. Zespół przebadał aż 122 tys. osób, dzięki czemu był w stanie odpowiedzieć również na pytanie o to, które dokładnie mikroorganizmy odpowiadają za zwiększone ryzyko.

Dane pochodziły z dwóch szeroko zakrojonych badań populacyjnych w USA, tj. American Cancer Society Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort oraz Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial. Uczestnicy dostarczali próbki po przepłukaniu jamy ustnej płynem, a następnie monitorowano ich stan zdrowia przez około osiem lat.

    Dbaj o zęby dla zdrowej trzustki

    Spośród badanych 445 osób zachorowało na raka trzustki, a ich dane porównano z grupą kontrolną, która pozostała zdrowa. I tak, z nowotworem trzustki powiązano obecność 27 bakterii i grzybów, a mówiąc precyzyjniej trzech patogenów przyzębia (m.in. Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum i Parvimonas micra), 20 innych gatunków bakterii oraz czterech rodzajów grzybów.

    Oznacza to, że bakterie i grzyby jamy ustnej są istotnymi czynnikami ryzyka rozwoju raka trzustki, a odkrycie to może w przyszłości pomóc onkologom w identyfikacji osób szczególnie narażonych na tę chorobę i opracowaniu bardziej spersonalizowanych programów profilaktyki.

    Dziś widać wyraźniej niż kiedykolwiek, że szczotkowanie i nitkowanie zębów nie tylko chroni przed chorobami przyzębia, ale także może stanowić ochronę przed rakiem 
    napisał współautor badania, dr Richard Hayes w publikacji.
