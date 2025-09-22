Rak trzustki jest jednym z najgroźniejszych nowotworów, który charakteryzuje się jednymi z najniższych wskaźników przeżywalności, a mowa ogólnym 5-letnim wskaźniku przeżycia wynoszącym około 10 proc., a w niektórych statystykach nawet poniżej 5 proc. Wynika to z agresywnego charakteru nowotworu, jego położenia oraz skłonności do przerzutów, a przede wszystkim faktu, że jest diagnozowany zazwyczaj w późnym stadium.

A to dlatego, że jego objawy są bardzo niespecyficzne (nie wskazują jednoznacznie na jedną chorobę i mogą towarzyszyć wielu schorzeniom) i obejmują m.in. zażółcenie skóry i białek oczu, świąd skóry, ciemniejszy mocz i jaśniejsze stolce, a także brak apetytu, nagłą utratę wagi, przewlekłe zmęczenie, gorączkę, objawy ze strony układu pokarmowego czy ból w nadbrzuszu i plecach nasilający się po jedzeniu lub w pozycji leżącej.

Rozwiń

Bakterie w jamie ustnej a rak trzustki

Jak pokazują zaś najnowsze badania ekspertów NYU School of Medicine, prawdopodobieństwo rozwoju tego nowotworu zwiększają m.in. patogeny obecne w jamie ustnej, które mogą być przenoszone wraz ze śliną do trzustki. Zespół przebadał aż 122 tys. osób, dzięki czemu był w stanie odpowiedzieć również na pytanie o to, które dokładnie mikroorganizmy odpowiadają za zwiększone ryzyko.

Dane pochodziły z dwóch szeroko zakrojonych badań populacyjnych w USA, tj. American Cancer Society Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort oraz Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial. Uczestnicy dostarczali próbki po przepłukaniu jamy ustnej płynem, a następnie monitorowano ich stan zdrowia przez około osiem lat.

Dbaj o zęby dla zdrowej trzustki

Spośród badanych 445 osób zachorowało na raka trzustki, a ich dane porównano z grupą kontrolną, która pozostała zdrowa. I tak, z nowotworem trzustki powiązano obecność 27 bakterii i grzybów, a mówiąc precyzyjniej trzech patogenów przyzębia (m.in. Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum i Parvimonas micra), 20 innych gatunków bakterii oraz czterech rodzajów grzybów.

Oznacza to, że bakterie i grzyby jamy ustnej są istotnymi czynnikami ryzyka rozwoju raka trzustki, a odkrycie to może w przyszłości pomóc onkologom w identyfikacji osób szczególnie narażonych na tę chorobę i opracowaniu bardziej spersonalizowanych programów profilaktyki.

Dziś widać wyraźniej niż kiedykolwiek, że szczotkowanie i nitkowanie zębów nie tylko chroni przed chorobami przyzębia, ale także może stanowić ochronę przed rakiem

"Wydarzenia": Tajemnice kapsuły czasu. Nie była otwierana przez 202 lata Polsat News