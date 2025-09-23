Zwiększona częstotliwość stosowania kolonoskopii jako narzędzia przesiewowego zmniejszyło częstość występowania raka jelita grubego, ale mimo to pozostaje on trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie i drugą najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych. Nowe badania, przeprowadzone przez Vanderbilt University Medical Center (VUMC), wykazały, że pomocne mogą okazać się suplementy magnezu, które zwiększają liczbę bakterii jelitowych mogących ograniczać rozwój raka jelita grubego.

Nasze wcześniejsze badania pokazały, że suplementacja magnezu podnosi poziom witaminy D we krwi, gdy jej stężenie jest niskie. Obecne wyniki ujawniają, że magnez zwiększa również ilość mikroorganizmów w jelitach, które są w stanie syntetyzować witaminę D bez udziału światła słonecznego i lokalnie hamować rozwój raka jelita grubego

Magnez a rozwój raka

Badanie miało formę podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo i objęło 240 osób z historią polipów jelitowych (czynnika ryzyka nowotworu). Uczestników losowo przydzielono do grupy przyjmującej spersonalizowane dawki magnezu (w postaci glicynianu magnezu) lub placebo przez 12 tygodni - dawki ustalano na podstawie stosunku spożycia wapnia do magnezu. Naukowcy analizowali m.in. obecność bakterii Carnobacterium maltaromaticum i Faecalibacterium prausnitzii, które w badaniach na myszach wspierały syntezę witaminy D i ograniczały rozwój raka. Sprawdzono też rolę genu TRPM7, regulującego gospodarkę magnezem w organizmie.

Nowa profilaktyka raka jelita grubego

Okazało się, że osoby bez określonej mutacji TRPM7 reagowały najlepiej - u kobiet efekt był najsilniejszy. Wzrosła u nich liczba wspomnianych bakterii, co może sugerować ochronny wpływ estrogenów. Z kolei u uczestników z mutacją (wariant Thr1482Ile) magnez czasem działał odwrotnie - zmniejszał ilość tych mikroorganizmów.

Dodatkowe obserwacje wykazały, że wyższy poziom C. maltaromaticum był związany z 85 proc. niższym ryzykiem rozwoju polipów ząbkowanych, które mogą szybko prowadzić do nowotworu. Natomiast wysoki poziom F. prausnitzii korelował z blisko trzykrotnie wyższym ryzykiem nowych polipów, choć wyniki te wymagają dalszej weryfikacji.

Autorzy podkreślają, że badanie miało ograniczenia - uczestnicy byli w większości starszymi białymi mieszkańcami Tennessee, a interwencja trwała jedynie 12 tygodni. Niemniej wyniki wskazują, że suplementacja magnezu może być obiecującą formą precyzyjnej profilaktyki nowotworowej, szczególnie u kobiet i osób bez określonych wariantów genetycznych.

