Z Polski na Baleary. Startuje sprzedaż bezpośrednich lotów na Majorkę

Dokąd lecieć z Polski na city break czy dłuższy urlop? Możliwości jest coraz więcej, bo siatka połączeń z naszych lotnisk dynamicznie się rozszerza - widać to po ogłoszenia m.in. z Gdańska, Krakowa i Warszawy. Kolejne linie regularnie dodają nowe kierunki, dzięki czemu podróżowanie staje się łatwiejsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek.

W ostatnich miesiącach wiele lotów uruchomił lub zapowiedział narodowy przewoźnik - Polskie Linie Lotnicze LOT, które intensywnie rozbudowują ofertę, otwierając połączenia do kolejnych miast i krajów. Dzięki temu polscy pasażerowie mogą planować wyprawy w coraz bardziej różnorodne zakątki świata. Teraz PLL LOT uruchomiły sprzedaż kolejnego kierunku - na Majorkę.

Lotnisko Chopina w Warszawie - odloty i przyloty. PLL LOT podał szczegóły

Tym razem narodowy przewoźnik zabierze pasażerów na Baleary - do swojej siatki połączeń PLL LOT włączył słoneczną Majorkę. Wyspa na Morzu Śródziemnym dołącza tym samym do długiej już listy planowanych nowości na maj 2026 roku.

Połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie (WAW) realizowane będą do portu lotniczego Palma de Mallorca (PMI) 3 razy w tygodniu w sezonie letnim 2026, z inauguracyjnym rejsem zaplanowanym na 30 maja 2026 r. Wyloty i powroty będą odbywać się w ten same dni: we wtorki, czwartki i soboty.

Wyloty zaplanowano o 11:35 (LO447), a rejsy powrotne o 15:50 (LO448). Trasa będzie obsługiwana samolotem Boeing 737 MAX 8. Lot na hiszpańską wyspę potrwa około 3 godzin i 10 minut.

Majorka oferuje zróżnicowane atrakcje - od gorących plaż po piękne zabytki. PLL LOT materiały prasowe

Majorka na weekend i na długi urlop. Atrakcje, waluta, dokumenty

Co robić na Majorce? Jest w czym wybierać, to w końcu jedna z najpiękniejszych wysp Morza Śródziemnego, pełna rajskich plaż, zatok, gór i jaskiń. Miejsce słynie z gościnności, bogatej oferty kawiarni i restauracji, ciekawych muzeów oraz szalonego życia nocnego. Warto zobaczyć choćby wpisane na listę UNESCO góry Serra de Tramuntana, które oferują spektakularne trasy trekkingowe oraz jedne z najpiękniejszych w Europie szlaków rowerowych. Turystów przyciągają też zadziwiające jaskinie, jak Cuevas del Drach, gdzie można odkryć podziemny świat stalaktytów, stalagmitów i Jeziora Martel z niezwykłym koncertem muzyki klasycznej w magicznej oprawie świetlnej.

- Majorka niezmiennie przyciąga osoby poszukujące wyjątkowych wakacji. Zachwyca turkusowymi zatokami, dziewiczą przyrodą, zróżnicowanymi krajobrazami oraz zabytkami świadczącymi o jej bogatej historii. Dzięki połączeniom PLL LOT kierunek ten stanie się w sezonie letnim jeszcze bardziej dostępny dla podróżnych z Polski - powiedział Robert Ludera, Prokurent i Dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT.

Na Majorce obowiązuje waluta euro. Hiszpańską granicę można przekroczyć zarówno z ważnym dowodem osobistym, jak i paszportem. Wszelkie szczegóły na temat obowiązujących procedur znaleźć można na stronach rządowych.

