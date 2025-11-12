Aegean Airlines z nowością z polskiego lotniska. Warszawa-Saloniki

Przyszły rok zapowiada się bajecznie dla miłośników podróży i odkrywania nowych miejsc. Linie lotnicze nie zwalniają bowiem tempa i coraz częściej pojawiają się zapowiedzi kolejnych połączeń z polskich lotnisk - zarówno do popularnych kurortów, jak i mniej oczywistych zakątków Europy.

Wszystko wskazuje na to, że 2026 będzie doskonałym czasem, by zaplanować wymarzony wypad samolotem. Dokąd? Jest z czego wybierać, a do rosnącej siatki połączeń z Polski dołącza także nowość z Warszawy. Już niedługo Polacy zyskają możliwość podróżowania z greckim przewoźnikiem Aegean z Lotniska Chopina do Salonik.

Odloty Warszawa-Saloniki. Nowe połączenie już niedługo

Saloniki to drugie co do wielkości miasto Grecji - miejsce, które łączy śródziemnomorski klimat z bogatą historią i pyszną kuchnią. Można tu zobaczyć zabytki z czasów rzymskich, bizantyjskich i osmańskich, spacerować promenadą nad Morzem Egejskim, odwiedzać klimatyczne zatoczki i knajpy ze smakołykami.

Inauguracja lotów z Warszawy Chopina do Salonik z liniami Aegean zaplanowana jest na 31 marca 2026 roku. Rejsy będą się odbywać dwa razy w tygodniu - we wtorki w soboty. Połączenie obsługiwać będą samoloty typu Airbus A320. Przelot z Warszawy do Salonik to ok. 2,40 godz. Aegean Airlines to największe linie lotnicze Grecji. Przewoźnik lata już z Lotniska Chopina w Warszawie do Aten.

Aegean Airlines to grecka linia lotnicza. Głównym hubem jest port lotniczy Ateny oraz port lotniczy Saloniki-Macedonia. Colin Cooke Photo, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Greckie linie lotnicze zabiorą Polaków do Salonik

Co oferuje podróżnym nowe połączenie Aegean z Warszawy? Saloniki to idealne miejsce na połączenie zwiedzania z relaksem. Na listę

"do odwiedzenia" warto wciągnąć takie atrakcje jak Plac Arystotelesa, Biała Wieża, Łuk Galeriusza i Dzielnica Ladadika. Warto też wybrać się podziwiać zachody słońca nad najdalej na północ wysuniętą częścią Zatoki Termajskiej - Zatoką Salonicką.

Walutą obowiązującą w Salonikach jest euro, które Grecja wprowadziła w 2002 roku. Warunki wjazdu, potrzebne dokumenty i inne ważne informacje na temat podróży do Grecji można znaleźć na stronach rządowych.

Przygody na lotniskach. Jakie nietypowe usługi oferują podróżnym linie lotnicze? Polsat Polsat