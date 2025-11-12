Nowe połączenie z Polski. Greckie klimaty na wyciągnięcie ręki
Greckie linie Aegean Airlines szykują nowość z Lotniska Chopina w Warszawie. Przewoźnik ogłosił, że poszerza swoją ofertę, uruchamiając bezpośrednie połączenie lotnicze na trasie Warszawa-Saloniki. Saloniki słyną z pięknych widoków, bogatej oferty rozrywkowej oraz smakowitej kuchni pełnej owoców morza. Kiedy nastąpi inauguracja nowego połączenia?
Aegean Airlines z nowością z polskiego lotniska. Warszawa-Saloniki
Przyszły rok zapowiada się bajecznie dla miłośników podróży i odkrywania nowych miejsc. Linie lotnicze nie zwalniają bowiem tempa i coraz częściej pojawiają się zapowiedzi kolejnych połączeń z polskich lotnisk - zarówno do popularnych kurortów, jak i mniej oczywistych zakątków Europy.
Wszystko wskazuje na to, że 2026 będzie doskonałym czasem, by zaplanować wymarzony wypad samolotem. Dokąd? Jest z czego wybierać, a do rosnącej siatki połączeń z Polski dołącza także nowość z Warszawy. Już niedługo Polacy zyskają możliwość podróżowania z greckim przewoźnikiem Aegean z Lotniska Chopina do Salonik.
Odloty Warszawa-Saloniki. Nowe połączenie już niedługo
Saloniki to drugie co do wielkości miasto Grecji - miejsce, które łączy śródziemnomorski klimat z bogatą historią i pyszną kuchnią. Można tu zobaczyć zabytki z czasów rzymskich, bizantyjskich i osmańskich, spacerować promenadą nad Morzem Egejskim, odwiedzać klimatyczne zatoczki i knajpy ze smakołykami.
Inauguracja lotów z Warszawy Chopina do Salonik z liniami Aegean zaplanowana jest na 31 marca 2026 roku. Rejsy będą się odbywać dwa razy w tygodniu - we wtorki w soboty. Połączenie obsługiwać będą samoloty typu Airbus A320. Przelot z Warszawy do Salonik to ok. 2,40 godz. Aegean Airlines to największe linie lotnicze Grecji. Przewoźnik lata już z Lotniska Chopina w Warszawie do Aten.
Greckie linie lotnicze zabiorą Polaków do Salonik
Co oferuje podróżnym nowe połączenie Aegean z Warszawy? Saloniki to idealne miejsce na połączenie zwiedzania z relaksem. Na listę
"do odwiedzenia" warto wciągnąć takie atrakcje jak Plac Arystotelesa, Biała Wieża, Łuk Galeriusza i Dzielnica Ladadika. Warto też wybrać się podziwiać zachody słońca nad najdalej na północ wysuniętą częścią Zatoki Termajskiej - Zatoką Salonicką.
Walutą obowiązującą w Salonikach jest euro, które Grecja wprowadziła w 2002 roku. Warunki wjazdu, potrzebne dokumenty i inne ważne informacje na temat podróży do Grecji można znaleźć na stronach rządowych.