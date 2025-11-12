Wykryli ogromny transport broni na linię frontu. Rosjanie idą jak burza

Filip Mielczarek

Filip Mielczarek

Ukraińska grupa dywersyjna "Krymski Wiatr", która działa na okupowanym Krymie, poinformowała, że rosyjska armia zorganizowała ogromny transport pojazdów bojowych i broni. Cały sprzęt zmierza na pierwszą linię frontu w obwodzie donieckim, gdzie ma wziąć udział w nadchodzących szturmach realizowanych w okolicach Pokrowska.

Ogromny transport najnowszych wozów bojowych BMP-3 na Krymie
Ogromny transport najnowszych wozów bojowych BMP-3 na KrymieKurganmaszzawod/Wysokotocznyje Kompleksymateriały prasowe

Grupa "Krymski Wiatr" opublikowała najnowszy swój raport z obserwacji aktywności rosyjskiej armii na Krymie. Okazuje się, że Kreml zorganizował ogromny transport kolejowy z półwyspu na front ukraiński, obejmujący m.in. cysterny z paliwem, różnej maści broń i bojowe wozy piechoty BMP-3. Te rosyjskie pojazdy, znane z unikalnego połączenia mobilności i ognia artyleryjskiego, symbolizują desperackie próby uzupełnienia strat w obliczu realizowanej ofensywy w obwodzie charkowskim i donieckim.

Jak donosi serwis UNITED24 Media, który powołuje się na informacje pozyskane od władz w Kijowie, Kreml chce uzupełnić swoją flotę pancerną, gdyż celem jest jak najszybsze zajęcie całego Pokrowska, z okolicznymi miejscowościami, oraz przygotowanie się do ataku na największe miasta regionu, czyli Słowiańsk i Kramatorsk.

Wykryli na Krymie ogromny transport wozów BMP-3

Chociaż rosyjscy żołnierze w ostatnich dniach poczynili duże sukcesy na polu walki, to jednak jest to okupione ogromnymi stratami w ludziach i sprzęcie. Szacuje się, że obecne straty w sprzęcie pancernym przekraczają 70% stanu przedwojennego. Rosjanie chcą te deficyty wypełnić wozami BMP-3, które będą mogły w krótkim czasie przerzucić w strategiczne miejsca frontu duże oddziały żołnierzy.

BMP-3, zaprojektowany w ZSRR w latach 80., ewoluował od elitarnego wozu desantowego do masowego uzupełnienia, podkreślając kryzys logistyczny Moskwy w trwającym konflikcie. Historia BMP-3 sięga zimnej wojny, gdy inżynierowie z zakładów Kurganmasz pracowali nad wozem łączącym cechy transportera i lekkiego czołgu. Wprowadzony do służby w 1987 roku, zastąpił starsze modele BMP-1 i BMP-2, oferując lepszą ochronę i wszechstronność. Masa bojowa wynosi 18,7 tony bez dodatkowego opancerzenia, co czyni go lekkim i łatwym w transporcie, zwłaszcza kolejowym, jak w opisanym przypadku z Krymu.

Wozy BMP-3 to ostatnia nadzieja rosyjskiej armii

Wyprodukowano ich setki, z eksportem do Indii czy Iraku, a po 1991 roku produkcja wznowiona dla rosyjskiej armii. Modernizacje, takie jak wersja Manul z systemem Kornet, przedłużają żywotność, choć w Ukrainie BMP-3 ujawnia wady starszej konstrukcji wobec dronów i artylerii precyzyjnej. Uzbrojenie BMP-3 wyróżnia go na tle innych wozów piechoty, czyniąc z niego de facto miniaturowy czołg. Główna broń to 100-milimetrowa armata 2A70 z automatycznym ładowaniem, stabilizowana w dwóch płaszczyznach, zdolna do strzelania pociskami odłamkowo-burzącymi (HE) na cele umocnione lub kierowanymi 9M117 Bastion, niszczącymi pancerz na 4 km.

Wspiera ją 30-milimetrowe działo automatyczne 2A72 o szybkostrzelności 200 strzałów/min oraz karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm. Ta konfiguracja pozwala na jednoczesne zwalczanie piechoty, pojazdów i bunkrów, co w warunkach frontu pod Pokrowskiem daje Rosjanom przewagę w starciach bezpośrednich, choć wysokie zużycie amunicji i przegrzewanie lufy ograniczają skuteczność w dłuższych bojach.

    Pod względem mobilności, BMP-3 idealnie sprawdza się również jako wóz amfibijny. Napędzany jest silnikiem diesla UTD-29 o mocy 500 KM. Zapewnia mu on osiąganie prędkości na poziomie 70 km/h na drodze i zasięg do 600 km. Tymczasem dzięki dwóm silnikom wodnym, pojazd może pływać z prędkością 10 km/h. Wymiary (długość 7 m, szerokość 3,15 m, wysokość 2,3 m) ułatwiają transport, ale niska ochrona, a mianowicie stalowy pancerz do 40 mm plus opcjonalne zestawy reaktywne Kontakt-1, czyni go podatnym na RPG i drony FPV, co w Ukrainie prowadzi do wysokich strat. Załoga składa się z trzech osób, a na transport może wziąć dodatkowo siedmiu żołnierzy.

