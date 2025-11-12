PKP Intercity co jakiś czas oferuje różne akcje, gdzie można zakupić tańsze bilety. Niedawno wspominaliśmy wam o "Pendo za zeta". Obecnie trwa jesienna promocja, która również umożliwia zakup tańszych przejazdów w Pendolino i innych pociągach.

Jesienna promocja PKP Intercity to tańsze bilety nie tylko na Pendolino

PKP Intercity wystartowało na początku tygodnia z jesienną promocją na bilety, która potrwa do najbliższego czwartku 13 listopada. Z zamawianiem trzeba się więc pospieszyć. W ramach akcji można zakupić bilety na pociągi różnych relacji w dniach 17 listopada - 13 grudnia.

W ramach nowej promocji PKP Intercity umożliwia zakup tańszych biletów we wspomnianym przedziale czasowym na wszystkie połączenia. Ponadto zniżki przewidziano dla wszystkich pasażerów. Ile można zaoszczędzić? Całkiem sporo, bo obniżki sięgają 45 proc. i więcej.

Warto jednak mieć na uwadze, że jesienna promocja na bilety obowiązuje tylko dla przejazdów drugą klasą pociągów PKP Intercity. Ogłoszenie było sporą niespodzianką, bo w ramach akcji "Poniedziałkowy odjazd" zazwyczaj serwowane są promocje na bilety pociągów wybranych relacji. Tym razem objęto wszystkie połączenia.

PKP Intercity przewiozło w długi weekend ponad 1,4 mln pasażerów

W trakcie ostatniego długiego weekendu pociągi PKP Intercity były oblegane. Z informacji przekazanych przez prezesa spółki Janusza Malinowskiego wynika, że w ciągu ostatnich dni przewoźnik przewiózł ponad 1,4 mln pasażerów. W tym czasie firma wzmocniła własne pociągi wykorzystując ponad 820 wagonów.

Poprzedni rekord w ujęciu długoweekendowym został ustanowiony w sierpniu, kiedy to w podróż pociągami PKP Intercity wybrało się ponad 1,3 mln pasażerów. Na razie nie wiadomo, czy w listopadzie padł nowy rekord dobowy, który wcześniej ustanowiono w niedzielę 17 sierpnia. Wtedy w jedną dobę z usług przewoźnika skorzystało aż 356,7 tys. podróżnych.

PKP Intercity idzie po rekord w ujęciu całego roku. Szacuje się, że Polski przewoźnik w całym 2025 r. przewiezie ponad 80 mln pasażerów. W zeszłym roku było to 78,5 mln podróżnych.

