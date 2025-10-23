CR450 to chiński pociąg osobowy, który jest następcą pojazdu CR400. Będzie to najszybszy skład osobowy na świecie, który ma jeździć z rekordową prędkością. Nie jest to jedynie wartość na papierze, bo potwierdziły to przeprowadzone niedawno przez Państwo Środka testy i przy okazji udało się ustanowić rekord świata.

CR450 to najszybszy pociąg komercyjny świata

Prace nad CR450 rozpoczęły się w 2021 r. i zostały ogłoszone przez Chińską Państwową Grupę Kolejową. Pojazd ma obsługiwać trasę Chengdu-Chongqing, której budowa również rozpoczęła się kilka lat temu i może osiągać na niej prędkość aż 450 km/h. Potwierdziły to testy.

W trakcie testowego przejazdu skład CR450 udało się rozpędzić do prędkości 453 km/h. Dwa mijające się pociągi ustanowiły nowy rekord świata z łączną prędkością mijania 896 km/h.

CR450 jest w stanie rozpędzać się od 0 do 350 km/h w ciągu 4 minut i 40 sekund. Dotychczasowym rekordzistą pod tym względem był CR400 Fuxing, który taką samą prędkość osiągał w czasie 6 minut oraz 20 sekund.

CR400 Fuxing, który jest obecnie najszybszym pociągiem komercyjnym w Chinach, rozpędza się z pasażerami do 350 km/h. Dla porównania w przypadku francuskich TGV czy niemieckich ICE 3 jest to 320 km/h, choć składy te mogą w rzeczywistości jeździć szybciej. Kilka miesięcy temu Siemens Mobility rozpędził w Niemczech pojazd Velaro Novo do ponad 400 km/h.

Nowy pociąg Chińczyków będzie mógł więc jeździć nawet o 100 km/h szybciej od dotychczasowego rekordzisty, choć wcześniejsze założenia zakładały, że z pasażerami nie ma przekraczać prędkości 400 km/h.

Chiny chcą wprowadzić pociąg CR450 do użytku w 2026 roku

Dokładna data uruchomienia kursów z wykorzystaniem CR450 nie jest na razie znana, ale wiemy, że ma to nastąpić w przyszłym roku. Obecnie trwają intensywne testy składu. W ramach programu pilotażowego pociągu założono przejechanie łącznie ponad 600 tys. km.

Chińczycy przodują w zakresie Kolei Dużych Prędkości na świecie i nowe pociągi pozwolą im zachować ten tytuł. Ponadto poprzeczka zostanie zawieszona wyżej. W międzyczasie Państwo Środka prowadzi także testy kolei magnetycznej, gdzie docelowo mówi się o prędkościach na poziomie nawet 1000 km/h.

