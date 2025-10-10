Tunel Bazowy Brenner to ogromna inwestycja, która ma znacząco skrócić czas podróży przez Alpy. Austria czy Włochy wierzą, że w ten sposób uda się odciążyć drogi i duża część transportu zostanie przeniesiona na pociągi. Projekt jest inwestycją współfinansowaną m.in. ze środków unijnych.

Tunel Bazowy Brenner długi na 64 kilometry

Najdłuższy tunel kolejowy na świecie powstaje pod Alpami, gdzie prace uruchomiono już w 2007 r. Natomiast we wrześniu br. udało się przebić skały na pierwszym z drążonych odcinków. Udział w wydarzeniu wzięli premier Włoch Giorgia Meloni oraz kanclerz Austrii Christian Stocker.

Po zakończeniu prac Tunel Bazowy Brenner będzie długi na 55 kilometrów i w połączeniu z istniejącymi tunelami znajdującymi się na szlaku z Innsbrucka do Tulfes będzie to łącznie 64 kilometry. Budowa odbywa się na głębokości sięgającej nawet 1400 metrów, co sprawia, że jest to ogromne wyzwanie inżynieryjne.

Inwestycja finansowana jest przez rządy Austrii, Włoch oraz z funduszy Unii Europejskiej. Szacuje się, że łączny koszt budowy pochłonie 8,8 mld euro.

Najdłuższy tunel kolejowy na świecie strategiczną inwestycją

Budowany tunel jest bardzo ważną inwestycją, której celem jest odciążenie dróg od transportu, który zostanie przekierowany na kolej. Każdego roku przez przełęcz Brenner przejeżdża ponad 2,5 mln ciężarówek, które przewożą około 50 mln ton towarów. To sprawia, że jest to jedna z najbardziej zatłoczonych tras w Europie.

Włosi i Austriacy wieżą, że nawet połowę tego ruchu uda się przerzucić na pociągi. To sprawi, że okoliczne autostrady ulegną odkorkowaniu i spadnie emisja dwutlenku węgla, co wpłynie pozytywnie na środowisko.

Tunel Bazowy Brenner ma być gotowy dopiero za kilka lat. BBT SE materiały prasowe

Najdłuższy tunel kolejowy będzie częścią trasy z Fortezzy we Włoszech do Innsbrucka w Austrii, gdzie pociągi osobowe będą mogły rozwijać prędkość do 250 km/h. Czas przejazdu między tymi miejscowościami ma skrócić się z obecnych 80 minut do zaledwie 25 minut. W przypadku składów towarowych prędkość zostanie ograniczona do 160 km/h.

Kiedy zostanie otwarty Tunel Bazowy Brenner pod Alpami?

Budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie podzielona jest na etapy, których część udało się już sfinalizować. W trakcie wiercenia wykorzystywane są duże maszyny TBM o nazwach Wilma i Olga.

Pod Alpami drążone są dwa główne odcinki o średnicach 8,1 metra, którymi mają jeździć pociągi w przeciwnych kierunkach. Będą one biec równolegle w odległości od 40 do 70 metrów. Między nimi znajduje się tunel eksploracyjny o średnicy 6 metrów. W celu zwiększenia bezpieczeństwa co 333 metry znajdą się specjalne łączniki.

Tunel Bazowy Brenner ma zostać ukończony w 2031 r. Następnie rozpoczną się ostatnie prace przygotowawcze i jeśli nie dojdzie do opóźnień, to pierwsze pociągi pojadą nową trasą w 2032 r. Obecnie najdłuższym tunelem kolejowym oddanym do użytku jest szwajcarski Gotthard Base, który ma 57 kilometrów długości.

