Najdłuższy tunel kolejowy w Czechach. Dłuższy niż jakikolwiek w Polsce.

Tunel Chotýčany stanowi część dużego projektu o nazwie NemaŠe, który ma pozwolić m.in. na umożliwienie pociągom w Czechach jazdy z prędkością do 200 km/h. Jest to jedna z dwóch konstrukcji tego typu, która zostanie zbudowana przez Správa železnic.

Chotýčany jest większym z dwóch tuneli w ramach projektu NemaŠe. Jego planowana długość to 4775 metrów . Dla porównania ten drążony w Polsce pod Pisarzową ma być długi na niespełna 4 kilometry. To sprawi, że będzie to najdłuższy tunel kolejowy w Czechach . Obecnie tym tytułem może pochwalić się Ejpovický o długości 4150 metrów , który znajduje się na trasie Pilzno - Rokycany.

Drugi z tuneli w ramach projektu NemaŠe, to Hosín o długości 3120 metrów . Oba stanowią część inwestycji kolejowej w postaci 17-kilometrowego fragmentu Nemanice - Ševětín, który będzie elementem trasy z Pragi do Czeskich Budziejowic na południu kraju.

Obecnie pociągi jeżdżące do Czeskich Budziejowic muszą pokonywać bardzo krętą trasę, co też znacząco wpływa na wolniejszy przejazd składów i wydłużony czas podróży. Dzięki nowej inwestycji ma on znacząco się skrócić. Ponadto będzie to pierwszy odcinek kolejowy u naszych południowych sąsiadów, gdzie pociągi mają osiągać prędkość 200 km/h.