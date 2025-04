Pociągi w centralnej Polsce z prędkością 350 km/h. Ambitny plan CPK.

CPK to nie tylko wielkie lotnisko, ale również liczne inwestycje związane z projektem Kolei Dużych Prędkości. Planowana linia Y łącząca cztery z pięciu największych miast w Polsce, ma pozwolić pociągom na jazdę z prędkością ponad 300 km/h. Jakby tego było mało, to jeden z jej odcinków ma być przystosowany do jeszcze szybszych składów.

Trasa pociągowa w centralnej Polsce dla prędkości 350 km/h

CPK odebrało koncepcję programowo-przestrzenną dla nowej linii nr 85 z myślą o Kolei Dużych Prędkości. W dokumentach znajduje się kilka ciekawych informacji. Jedna z nich poświęcona jest odcinkowi linii Y, który zostanie zbudowany w centralnej Polsce. Ma on być przystosowany do pociągów jadących z prędkością nawet 350 km/h!

To szybciej niż francuskie TGV, które co prawda pobiły rekord prędkości na Starym Kontynencie (osiągając prędkość 574 km/h), ale w trakcie przewozów pasażerskich jeżdżą nie szybciej niż 320 km/h. Natomiast niemiecki ICE 3 z rodziny InterCity Express rozpędza się do 330 km/h.

Linia 85, której koncepcja została odebrana przez CPK, to poznańska odnoga trasy KDP. Ma ona biec przez Sieradz, Kalisz, Pleszew i prowadzić do Poznania. Trasa ma długość 146 kilometrów i jest planowana z myślą o pociągach, które byłyby w stanie po niej jeździć nawet ze wspomnianą prędkością.

CPK z gotową koncepcją poznańskiej odnogi dla Kolei Dużych Prędkości

Wspomniana koncepcja programowo-przestrzenna dla linii 85 trasy Y jest już gotowa. Na tym jednak nie koniec prac i teraz czas na kolejne etapy.

Po zatwierdzeniu koncepcji programowo-przestrzennej (KPP) rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu budowlanego, które mają potrwać do III kwartału 2026 r. W IV kwartale 2026 r. spółka CPK planuje złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jego pozyskanie umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2028 r.

Kiedy wspomniana linia kolejowa zostanie oddana do użytku? Z informacji przekazanych przez spółkę CPK wynika, że przekazanie do eksploatacji nastąpi najwcześniej w 2035 r. Plan zakłada, że pociąg z Warszawy do Poznania pokona nową trasę w zaledwie godzinę i 38 minut.

Kolej Dużych Prędkości to także nowe pociągi

Wszystko to fajnie wygląda na papierze, ale nawet jeśli linia kolejowa nr 85 zostanie przystosowana do tak szybkiej jazdy, to w Polsce i tak nie ma pociągów, które będą w stanie osiągać tak duże prędkości. Niedawno przeprowadzono nocne testy Pendolino na CMK, gdzie skład udało się rozpędzić do 250 km/h.

Wiemy, że pociągi dla Kolei Dużych Prędkości planuje pozyskać spółka PKP Intercity. Stosowne przetargi nie zostały jeszcze ogłoszone. Dlatego dokładne plany przewoźnika w tym zakresie pozostają na razie owiane tajemnicą.

