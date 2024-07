Spis treści: 01 Chaos na kolei we Francji

02 Co to jest TGV?

03 Prędkość TGV to światowa czołówka

04 TGV - mapa połączeń i trasy

Chaos na kolei we Francji

W nocy z czwartku na piątek doszło do masowego ataku na francuskiego operatora kolejowego SNCF. Ten poinformował o problemach i zewnętrznych działaniach, których celem było zdestabilizowanie działania sieci połączeń pociągów TGV. Początek igrzysk okazał się być we Francji początkiem istnego chaosu komunikacyjnego. Okazało się, że podpalone zostały niektóre instalacje przy torach.

Operator apelował do pasażerów niektórych połączeń, aby zrezygnowali z odbycia podróży. Wśród "poszkodowanych" tras znalazły się połączenia m.in. z Paryża do Bordeaux, Lille i Strasburga.

Co to jest TGV?

TGV, czyli Train à Grande Vitesse to francuska kolej dużych prędkości. Ta opracowywana była jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, początkowo jako maszyny napędzane turbinami gazowymi. Miało to na celu walkę z kryzysem naftowym i zmianę surowca wykorzystywanego w transporcie. Ostatecznie postawiono jednak na prąd, a pierwsze połączenie TGV uruchomiono w 1981 roku na trasie z Paryża do Lyonu.

Samo TGV nie oznacza konkretnego modelu pociągu. To raczej ich rodzaj lub rodzina maszyn, w skład której wchodzą różne modele. Przykładowe pociągi TGV to:

TGV Sud-Est

TGV 2N2

Project V150

TGV Atlantique

TGV Réseau

TGV Duplex

Budowa nowego pociągu dużej prędkości nie była łatwa. Konstruktorzy musieli poradzić sobie z szeregiem problemów, które obejmowały np. osiągnięcie możliwie największej mocy, najniższej masy i zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom.



Prędkość TGV to światowa czołówka

Od początku swojego istnienia pociągi TGV cechowała wysoka prędkość. Maszyny były zdolne do bicia rekordów, które do dziś świadczą o ich niesamowitych osiągach. Już w 1981 roku francuski TGV był drugim najszybszym pociągiem komercyjnym o standardowym rozkładzie szyb na świecie, ustępując jedynie japońskiemu Shinkansenowi.

3 kwietnia 2007 roku TGV pobił rekord prędkości dla pociągów konwencjonalnych. Chociaż odbyło się to w warunkach testowych, to liczby i tak robią wrażenie. Na trasie między Paryżem a Strassburgiem (po zwiększeniu napięcia linii), maszyna rozpędziła się do 574,8 kilometrów na godzinę.

TGV - mapa połączeń i trasy

Obecnie sieć TGV oferuje połączenia do wielu miejsc we Francji i nie tylko. Szybkie pociągi docierają do ponad 400 miejscowości, z których można rozpocząć podróż z prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę. Z samego Paryża możemy udać się w każdy region kraju i co najważniejsze, podróż pociągiem TGV jest nie tylko wygodna, ale i przyjazna dla środowiska.

Co istotne, TGV to nie tylko Francja. Niektóre linie obsługują trasy na połączeniach za granicę, m.in. do Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii i Włoch.