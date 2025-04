Szybkie pociągi w Polsce to przyszłość, która czeka nas za kilka lat. Okazuje się jednak, że część z istniejących składów umożliwia jazdę z szybszą prędkością względem tej, z którą pokonują trasy dziś. Tak jest w przypadku Pendolino należącego do PKP Intercity , który został wykorzystany w trakcie specjalnych testów.

Pociąg Pendolino rozpędzono na CMK do 250 km/h

Testy odbyły się pod koniec marca i zostały przeprowadzone na Centralnej Magistrali Kolejowej . W trakcie prób, które odbywały się nocą (ze względu na mniejsze natężenie ruchu), wykorzystano skład EZT ED250 należący do PKP Intercity.

Próba miała wykazać możliwości pociągu klasy Pendolino jadącego po CMK z prędkością do 250 km/h, a więc takiej, z którą składy na razie nie kursują po Polsce, ale z czasem ma to ulec zmianie. W trakcie testów odcinek o długości 225 km pojazd EZT ED250 pokonał w niespełna godzinę i był to ogromny sukces.