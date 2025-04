Pierwsze pociągi w Polsce mają pojechać z prędkością 300 km/h po tak zwanej linii Y, która połączy Warszawę z Wrocławiem oraz Poznaniem. Jest to ambitny projekt realizowany w ramach CPK, który ma być gotowy do 2035 r.

PKP Intercity niedawno informowało, że planuje zakupić 26 szybkich pociągów do obsługi tras z opcją dokupienia 20 dodatkowych składów. Prezes PKP Intercity podczas Kongresu Dużej Prędkości w Łodzi ujawnił, że najpierw pojadą one po linii Y. Przy okazji dowiadujemy się, że takich składów kursujących każdego dnia ma być całkiem sporo. I co ciekawe, pojadą one z czasem znacznie dalej.