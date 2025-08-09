Sławosz Uznański-Wiśniewski o misji Ignis. "Symbol obecności Polski na orbicie".

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną pod koniec czerwca. Polski astronauta odbył na ISS misję Ignis, która była ogromnym wyróżnieniem dla naszego kraju. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych rodaka zrobiło się dosyć cicho i ten postanowił o sobie przypomnieć.

Sławosz Uznański-Wiśniewski przypomina o ważności misji Ignis na ISS

Polski astronauta udostępnił w piątek we własnych mediach społecznościowych nowy wpis, który pojawił się po kilkudniowej przerwie. Sławosz Uznański-Wiśniewski wspomniał o patchu misji Ignis, który pozostawił na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz jego symbolice.

Patch misji IGNIS został na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej - razem z moim podpisem. To symbol obecności Polski na orbicie i przypomnienie o pracy, którą wykonywaliśmy każdego dnia trwania misji - dla nauki, dla przyszłości, dla ludzi. To już część historii tej stacji i wszystkich, którzy ją tworzą

Plakietka misji Ignis z podpisem polskiego astronauty znajduje się na włazie jednego z modułów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, obok patcha UNICEF-u.

Misja Ignis na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyróżnieniem dla Polski

Sławosz Uznański-Wiśniewski w nowym wpisie podkreślił ważność misji Ignis na ISS, która dla Polski była ogromną szansą oraz wyróżnieniem, choć chyba trochę zaczynamy o tym zapominać. Nasz kraj przeznaczył na lot rodaka w kosmos aż 65 mln euro i była to znacząca część budżetu Polskiej Agencji Kosmicznej na lata 2023-2025.

Misja Ignis zakończyła się ogromnym sukcesem. W trakcie niespełna trzytygodniowego pobytu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego udało się zrealizować 100 proc. podstawowych celów lotu. Polski astronauta przeprowadził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 13 eksperymentów przygotowanych przez uczonych i firmy z kraju. Ponadto wykonał prezentacje popularnonaukowe i w międzyczasie kilka razy dochodziło do łączenia na żywo.

Choć Polska wydała na lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego mnóstwo pieniędzy, tak należy je traktować w roli inwestycji, która się zwróci. W niektórych przypadkach eksperymenty prowadzone w warunkach mikrograwitacji generują nawet kilkukrotne zwroty.

Polski astronauta spędził w kraju po misji w kosmos tylko kilka dni

