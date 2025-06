Ile zarabia Sławosz Uznański-Wiśniewski i ile kosztuje misja w kosmos?

Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy polski astronauta, który leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Misja Ax-4 została wstrzymana i nowego terminu na razie nie ma. Zostało to spowodowane przez problemy techniczne z rakietą Falcon 9 . Zastanawialiście się nad tym, ile kosztuje polskiego podatnika taka misja?

Wiemy, że europejscy astronauci w początkowej fazie mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające 6 tys. euro. Potem kwoty te rosną do ponad 30 tys. złotych miesięcznie. To oznacza, że Sławosz Uznański-Wiśniewski zarobi w rok ponad 300 tys. złotych. Natomiast po zakończeniu misji ESA przyznaje podwyżki i są to kwoty od ok. 450 tys. do 480 tys. złotych rocznie.