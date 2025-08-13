Polka na czele przełomowego odkrycia, które może zmienić naukę

Barbara Latacz, pracująca w międzynarodowym zespole eksperymentu BASE w CERN, dokonała czegoś, co do tej pory pozostawało jedynie w sferze teoretycznych rozważań. Udało jej się utrzymać pojedynczy antyproton, cząstkę antymaterii, w stanie superpozycji kwantowej przez niemal minutę, wykorzystując do tego specjalistyczną pułapkę Penninga. To właśnie ten stan superpozycji jest kluczowy dla działania kubitów, podstawowych jednostek informacji w komputerach kwantowych.

Dotychczas kubity tworzono wyłącznie z cząstek materii, takich jak elektrony czy jony. Stworzenie kubitu z antymaterii otwiera zupełnie nowe perspektywy badawcze. Pozwala bowiem na bezprecedensowo precyzyjne porównywanie właściwości materii i antymaterii, co jest niezbędne do testowania fundamentalnych symetrii rządzących wszechświatem, takich jak symetria CPT. To właśnie dzięki takim badaniom naukowcy mogą próbować odpowiedzieć na jedno z największych pytań współczesnej fizyki: dlaczego we wszechświecie dominuje materia, a antymaterii jest tak niewiele?

Antymateria w służbie kwantowej rewolucji

W swoim eksperymencie zespół Barbary Latacz zastosował zaawansowaną technikę koherentnej spektroskopii przejść kwantowych, która pozwala na niezwykle dokładne pomiary właściwości magnetycznych pojedynczych cząstek. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak stabilizacja pola magnetycznego i precyzyjna kontrola pułapek, udało się osiągnąć rekordowy czas koherencji spinu antyprotonu - aż 50 sekund. To umożliwiło obserwację zjawisk, które wcześniej były poza zasięgiem naukowców.

Odkrycie Barbary Latacz to nie tylko ogromny sukces polskiej nauki, ale także ważny krok w kierunku odkrywania "nowej fizyki". Udoskonalone metody pomiarowe mogą w przyszłości pozwolić na jeszcze dokładniejsze testy Modelu Standardowego oraz poszukiwanie zjawisk wykraczających poza obecnie znane prawa. Być może dzięki takim badaniom uda się w końcu zrozumieć, czy antymateria oddziałuje z ciemną materią, lub odkryć inne, nieznane dotąd aspekty rzeczywistości.

Polka na światowej arenie

Osiągnięcie Barbary Latacz to dowód na to, że polscy naukowcy odgrywają kluczową rolę w najważniejszych badaniach współczesnej fizyki. Jej praca nie tylko zapisze się w historii, ale może także zainspirować kolejne pokolenia badaczy do przekraczania granic ludzkiej wiedzy.

Antymateria to rodzaj materii, której cząstki elementarne, antycząstki, mają takie same masy jak cząstki materii, ale przeciwny ładunek elektryczny i inne przeciwne właściwości. Przykładem antycząstki jest pozyton, będący odpowiednikiem elektronu o dodatnim ładunku. Gdy antymateria zetknie się z materią, dochodzi do anihilacji, czyli wzajemnego zniszczenia obu cząstek i uwolnienia energii.

