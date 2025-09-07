Naukowcy z dużego międzynarodowego zespołu - obejmującego USA, Wielką Brytanię, Australię, Japonię i Szwajcarię - ogłosili, że klopidogrel działa skuteczniej niż aspiryna i nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem powikłań (badania trafiły jednocześnie do publikacji w prestiżowym magazynie Lancet).

Klopidogrel kontra aspiryna

Analiza obejmująca blisko 29 tys. pacjentów z chorobą wieńcową wykazała, że osoby przyjmujące klopidogrel miały o 14 proc. mniejsze ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (zawał, udar, zgon sercowo-naczyniowy) niż te, które stosowały aspirynę. To różnica, która w skali 300 milionów ludzi żyjących dziś z chorobą wieńcową może oznaczać miliony uratowanych istnień. Co najważniejsze, lek nie niesie ze sobą dodatkowego, no nie zwiększa częstości poważnych krwawień.

Koniec "uniwersalnej tabletki"?

Choroba wieńcowa, powstająca w wyniku zwężania się tętnic przez złogi tłuszczowe (tzw. miażdżycę), od lat była leczona aspiryną w formie dożywotniej terapii. Nowe dane kwestionują tę strategię i wskazują, że klopidogrel powinien zastąpić aspirynę jako standard długotrwałego leczenia przeciwpłytkowego.

Co ciekawe, lek działał lepiej nawet u pacjentów, u których spodziewano się słabszej odpowiedzi z powodu czynników genetycznych. A ponieważ klopidogrel jest już dostępny jako tani generyk, nic nie stoi na przeszkodzie, by mógł być stosowany masowo. Eksperci podkreślają, że te wyniki mogą wpłynąć na międzynarodowe wytyczne medyczne i zmienić codzienną praktykę lekarzy.

Aspiryna od lat była podstawą terapii, ale wygląda na to, że mamy skuteczniejszą i równie bezpieczną alternatywę

