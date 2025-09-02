Jednym z najczęściej stosowanych pestycydów od drugiej połowie XX wieku jest chloropiryfos (CPF). Jego skuteczność w zwalczaniu różnych szkodników zapewniła mu tę popularność, jednak równocześnie udowodniono jego szkodliwość dla owadów, których nie powinien tępić, oraz ludzi, szczególnie dzieci.

Nowe badanie przeprowadzone w USA sugeruje, że osoby, które są narażone na działanie chloropiryfosu w okresie prenatalnym znacznie częściej wykazują nieprawidłowości mózgu i upośledzenie funkcji motorycznych w dzieciństwie i okresie dojrzewania.

Badanie potwierdza szkodliwość pestycydu

Naukowcy przeanalizowali dane zebrane od rodzin z Nowego Jorku w latach 1998-2015 w ramach długoterminowego badania kohortowego kobiet w ciąży. Matki wypełniły kwestionariusze prenatalne oraz dostarczyły dodatkowe dane w postaci poziomu chloropiryfosu u swoich dzieci przy urodzeniu za pomocą próbek krwi z pępowiny lub osocza.

Minęło parę lat i badacze zebrali wyniki badań MRI i dane behawioralne od dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Ostatecznie wykorzystano dane 270 osób, u których zmierzono poziom chloropiryfosu przy urodzeniu i porównano je z danymi MRI.

Okazało się, że wyższe narażenie na insektycydy były istotnie związane z nasilonymi zmianami w strukturze, funkcji i metabolizmie mózgu, a także z gorszymi pomiarami szybkości i programowania motorycznego. Powiązania między wyższymi poziomami CPF a większymi anomaliami w różnych badaniach neuroobrazowych sugerują, że narażenie prenatalne powoduje trwałe zaburzenia w strukturze, funkcji i metabolizmie mózgu, proporcjonalnie do poziomu narażenia.

Wciąż istnieje ryzyko

Głównym źródłem narażenia był dom - wiele z uczestników urodziło się przed lub krótko po wprowadzeniu przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska zakazu stosowania chloropiryfosu w budynkach mieszkalnych w 2001 roku. Podobne ograniczenia wprowadzono później w innych krajach, ale pestycyd ten jest nadal stosowany w rolnictwie na całym świecie.

- Niezwykle ważne jest, abyśmy nadal monitorowali poziom narażenia w potencjalnie zagrożonych populacjach, zwłaszcza u kobiet w ciąży w społecznościach rolniczych, ponieważ ich niemowlęta nadal są podatne na ryzyko - powiedziała Virginia Rauh, dr nauk ścisłych i główna autorka badania.

- Zaburzenia w tkance mózgowej i metabolizmie, które obserwowaliśmy w przypadku prenatalnej ekspozycji na ten pestycyd, były niezwykle rozległe w całym mózgu. Inne pestycydy fosforoorganiczne prawdopodobnie wywołują podobne skutki, co uzasadnia ostrożność i minimalizowanie ekspozycji w okresie ciąży, niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, kiedy mózg rozwija się szybko i jest szczególnie podatny na te toksyczne substancje chemiczne - wyjaśnił dr Bradley Peterson, autor badania.

Pomimo ograniczeń badania, jest ono zachętą do dalszej obserwacji tego tematu i przeprowadzania głębszych analiz nad silnymi pestycydami.

W Unii Europejskiej chloropiryfos jest zakazany od 16 kwietnia 2020 roku.

