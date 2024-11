W badaniu naukowcy ocenili dane dotyczące rocznego zużycia 295 pestycydów w latach 1997-2001, a następnie porównali je z diagnozami i zgonami z powodu raka prostaty w latach 2011-2015, aby uwzględnić wolno rosnący charakter większości przypadków raka prostaty. Podobne analizy przeprowadzono dla zużycia pestycydów w latach 2002-2006 oraz wyników raka prostaty z lat 2016-2020.

Część z nich jest ciągle w użyciu

Badania opublikowane w czasopiśmie Cancer wskazują, że 19 z 22 pestycydów powiązanych z rakiem prostaty nie było wcześniej z tą chorobą wiązanych. I chociaż ich dopuszczenie do stosowania różni się między krajami, to w Polsce stosujemy m.in. kwas 2,4-dichlorooctowy, znany jako 2,4-D. Badania na zwierzętach wykazały, że ekspozycja na ten pestycyd w czasie ciąży wiąże się z niższą masą ciała i zmianami w zachowaniu potomstwa. Z danych wynika, że cztery z tych 22 pestycydów były także powiązane z przypadkami zgonów na raka prostaty, a są to trifluralin, kloransulam-metylowy, tiametoksam i diflufenik.

Jak podają organizacje charytatywne, jeden na ośmiu mężczyzn w pewnym momencie swojego życia zachoruje na raka prostaty i jest on drugim najczęściej występującym nowotworem powodującym zgony u mężczyzn - zaraz po raku płuc.

Eksperci są zgodni, że wczesne wykrycie jest kluczowe dla zwiększenia wskaźników przeżywalności. W przeciwieństwie do innych rodzajów nowotworów, które mogą być trudne do zdiagnozowania we wczesnych stadiach, rak prostaty ma stosunkowo skuteczną metodę przesiewową. Badania PSA sprawdzają poziomy białka, które wskazują, że prostata nie funkcjonuje prawidłowo - tylko tyle i aż tyle.

***

