Sierpień, 10 pytań i Ty. Trudny QUIZ, komplet punktów zdobędzie tylko mistrz!
Sierpień, tak w Polsce, jak i w innych zakątkach świata, co roku obfituje zarówno w fascynujące zjawiska astronomiczne, jak i liczne wydarzenia kulturalne, sportowe czy historyczne. Kojarzysz je wszystkie? W tym quizie liczy się ciekawość świata i dobra pamięć, bo pytania ze zróżnicowanych kategorii mogą nieźle zaskoczyć!
Sierpień to miesiąc pełen ciekawostek - od wielu lat zarówno w Polsce, jak i w innych zakątkach Ziemi w tym miesiącu dochodzi do różnorodnych wydarzeń. To czas spektakularnych zjawisk astronomicznych, migracji zwierząt, a także ważnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i historycznych.
W tym quizie sprawdzisz, ile wiesz o tym, co dzieje się w tym miesiącu - od lokalnych tradycji po globalne wydarzenia, od świata zwierząt, po niebo nad naszymi głowami. Czas na sierpniową podróż przez fakty, ciekawostki i zaskakujące informacje. Tylko ekspert odpowie poprawnie na wszystkie pytania!