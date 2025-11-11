Chińska rakieta uległa awarii. Misja zakończona katastrofą

Galactic Energy chińska firma, która oferuje prywatne usługi wyniesienia w kosmos ładunków dzięki swojej flagowej rakiecie Ceres-1. W poniedziałek miała miejsce 22 misja tej rakiety, która polegała na wyniesieniu na niską orbitę okołoziemską trzech komercyjnych satelitów.

Start misji nastąpił o godz. 12.02 czasu lokalnego z centrum kosmicznego w Jiuquan. Według oświadczenia Galactic Energy na chińskiej platformie WeChat rakieta działała normalnie, aż do momentu, gdy czwarty stopień uległ awarii i zbyt wcześnie wyłączył silnik. Rakieta przez to nie mogła osiągnąć wymaganej orbity, a cały ładunek został stracony.

Ceres-1 to czterostopniowa rakieta na paliwo stałe o wysokości około 20 metrów i średnicy 1,4 metra. Waży około 33 ton w momencie startu i może wynieść na niską orbitę okołoziemską ładunek o masie do 350 kilogramów.

Pomimo niepowodzenia Galactic Energy nadal rozszerza swoje portfolio komercyjnych startów. Według doniesień medialnych firma ta jest najprężniej działającym prywatnym operatorem startów kosmicznych w Chinach. Już 15 listopada ma dokonać debiutanckiego lotu większej rakiety na paliwo stałe Ceres-2..

Jak Chińczycy ścigają się o podbój kosmosu

Warto dodać, że dzień przed porażką misji Galactic Energy, miał miejsce udany start przeprowadzony przez chińską Akademię Technologii Lotów Kosmicznych w Szanghaju. Rakieta Long March 12 wystartowała z komercyjnego portu kosmicznego w Hainan, przewożąc 13. partię satelitów dla chińskiej megakonstelacji Guowang.

Sieć Guowang, kierowana przez China SatNet, ma na celu rozmieszczenie prawie 13 000 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej jako odpowiednik konstelacji Starlink firmy SpaceX. Warto dodać, że Chny już pobiły swój roczny rekord liczby wystrzeleń, a do końca roku kalendarzowego pozostały jeszcze prawie dwa miesiące.

