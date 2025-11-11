Katastrofa tureckiego samolotu C-130

Jak podaje gruzińska agencja Interpress samolot C-130 rozbił się w regionie gminy Sighnaghi. Wydarzenie potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej Turcji. 11 listopada maszyna wracała do Turcji z Azerbejdżanu. Jak podaje gruziński serwis informacyjny Netgazeti, gruzińska agencja lotnicza ogłosiła, że turecki samolot wojskowy "bez sygnału alarmowego" miał nagle zniknąć z radaru. Radio Free Europe/Radio Liberty podaje na bazie doniesień z tureckiego ministerstwa obrony, że na pokładzie samolotu miało być co najmniej 20 osób.

Obecnie akcje poszukiwawcze prowadzą służby Gruzji i Azerbejdżanu. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że trwają wysiłki, aby dotrzeć do wraku samolotu, który rozbił się na granicach obu krajów i złożył przy tym kondolencje, wskazujące na ofiary.

- Jeśli Bóg pozwoli, przejdziemy przez tę katastrofę z minimalnymi trudnościami. Niech Bóg da spokój duszom naszych męczenników, a my bądźmy z nimi poprzez nasze modlitwy - powiedział prezydent Erdogan, cytowany przez agencję Reuters.

Nagranie z katastrofy C-130

Do sieci trafiło także nagranie, na którym ma być pokazany moment upadku tureckiego C-130. Widać na nim maszynę rozerwaną w powietrzu. Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji, co doprowadziło do katastrofy.

Komentator ds. wojskowości Dawid Kamizela zauważa, że rozpad samolotu w powietrzu mógł wynikać z leciwości konstrukcji, która miała za sobą już ponad 50 lat eksploatacji.

Samolot C-130 Hercules to popularna konstrukcja na całym świecie

C-130 Hercules to średni samolot transportowy, produkowany od 1956 roku przez firmę Lockheed Martin. To jeden z najpopularniejszych wojskowych samolotów transportowych, który służy w armiach ponad 70 krajów m.in. Polski.

Na przestrzeni lat powstało wiele wersji i modyfikacji C-130. Samolot, który rozbił się na terenie Gruzji to wersja E, która wykorzystuje cztery silniki turbośmigłowe Allison T56-A-7, mogąc lecieć z prędkością około 555 km/h na wysokości sześciu kilometrów. C-130E może przenosić ładunek do maksymalnej dozwolonej masie 19090 kilogramów. Na to mogą się składać np. 6 palet zaopatrzenia, 72 nosze, 90 żołnierzy czy 64 spadochroniarzy

