Polska ma podniebnego kolosa. Dokonał pierwszego lotu

Pierwszy lot polskiego C-130H Hercules

Dowództwo Generalne RSZ donosi, że samolot, o którym mowa to "najmłodszy" z pięciu Herculesów w wersji H, jakie dostaje Polska w ramach umowy z kwietnia 2021 roku. Transportowiec o numerze taktycznym 1511 (numer fabryczny) 91-9141 dotarł do naszego kraju w grudniu 2023 w ramach procedury "ramp to ramp", prosto ze służby w lotnictwie USA. To pierwszy Hercules nowej wersji, który wzbił się w powietrze z polskimi barwami.