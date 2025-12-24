Świąteczny QUIZ o wigilijnym stole. 12 potraw i 12 pytań

Paula Drechsler

Wigilia w Polsce obfituje w wyjątkowe potrawy, które wywodzą się z dawnych zwyczajów i głęboko zakorzenionej symboliki. Kapusta, grzyby, mak i ryby to tylko niektóre charakterystyczne składniki, które spotkamy w 12 potrawach podawanych 24 grudnia. Czy wiesz, skąd wywodzą się królujące na wigilijnych stołach dania i z czym się wiążą?

Zastawiony świąteczny stół z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, w tle udekorowana choinka oraz świąteczne ozdoby. Na stole barszcz czerwony z uszkami, piernikowa strucla, ciasto, filiżanka z napojem oraz świąteczne dekoracje z igliwia i świeca.
Barszcz, karp, makowiec. Co znajduje się na naszych wigilijnych stołach i jaką ma symbolikę?teresaterra123RF/PICSEL

Dawna Wigilia w Polsce była postna i pełna symboliki - podobnie jak dziś jadano zupy, kapustę z grochem, pierogi i ryby, ale do tego dochodziły dania dziś zapomniane, takie jak kisiel owsiany czy siemieniotka. Ponadto dawniej liczba potraw była zwykle nieparzysta.

Współczesne menu wigilijne czerpie z tych tradycji, zachowując bezmięsny charakter, ale jest bogatsze i bardziej zróżnicowane, a potraw przygotowuje się zwyczajowo dwanaście.

Co wiesz o smakołykach, które trafiają na nasze wigilijne stoły? Jak to się stało, że stały się popularne w Polsce i co symbolizują? Ten quiz nie tylko wprowadzi Cię w świąteczny nastrój, ale też pobudzi apetyt i szare komórki!

Krokiety z grzybami i pikantnym serem Havartimateriały promocyjne
