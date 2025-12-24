Dawna Wigilia w Polsce była postna i pełna symboliki - podobnie jak dziś jadano zupy, kapustę z grochem, pierogi i ryby, ale do tego dochodziły dania dziś zapomniane, takie jak kisiel owsiany czy siemieniotka. Ponadto dawniej liczba potraw była zwykle nieparzysta.

Współczesne menu wigilijne czerpie z tych tradycji, zachowując bezmięsny charakter, ale jest bogatsze i bardziej zróżnicowane, a potraw przygotowuje się zwyczajowo dwanaście.

Co wiesz o smakołykach, które trafiają na nasze wigilijne stoły? Jak to się stało, że stały się popularne w Polsce i co symbolizują? Ten quiz nie tylko wprowadzi Cię w świąteczny nastrój, ale też pobudzi apetyt i szare komórki!

