Świąteczny QUIZ o wigilijnym stole. 12 potraw i 12 pytań
Wigilia w Polsce obfituje w wyjątkowe potrawy, które wywodzą się z dawnych zwyczajów i głęboko zakorzenionej symboliki. Kapusta, grzyby, mak i ryby to tylko niektóre charakterystyczne składniki, które spotkamy w 12 potrawach podawanych 24 grudnia. Czy wiesz, skąd wywodzą się królujące na wigilijnych stołach dania i z czym się wiążą?
Dawna Wigilia w Polsce była postna i pełna symboliki - podobnie jak dziś jadano zupy, kapustę z grochem, pierogi i ryby, ale do tego dochodziły dania dziś zapomniane, takie jak kisiel owsiany czy siemieniotka. Ponadto dawniej liczba potraw była zwykle nieparzysta.
Współczesne menu wigilijne czerpie z tych tradycji, zachowując bezmięsny charakter, ale jest bogatsze i bardziej zróżnicowane, a potraw przygotowuje się zwyczajowo dwanaście.
Co wiesz o smakołykach, które trafiają na nasze wigilijne stoły? Jak to się stało, że stały się popularne w Polsce i co symbolizują? Ten quiz nie tylko wprowadzi Cię w świąteczny nastrój, ale też pobudzi apetyt i szare komórki!