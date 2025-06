[QUIZ] Słowiańskie wierzenia i zwyczaje. Dasz radę zgarnąć komplet punktów?

Wiedza to nie tylko suche fakty, ale też ciekawość świata i odkrywanie mniej znanych tematów. Ten quiz to okazja, by sprawdzić swoją znajomość zagadnień związanych z dawnymi wierzeniami i zwyczajami. Tym razem poruszamy tematykę Słowian.

Historia Słowian do dziś jest pełna zagadek, ale to, co wiemy i przypuszczamy, wskazuje na bogaty świat pełen rytuałów i obrzędów, z których część przeniknęła do dzisiejszych świąt. Odpowiadaj na pytania i przekonaj się, ile pamiętasz - lub ile nowego możesz się dowiedzieć, przy okazji dobrze się bawiąc.