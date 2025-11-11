Nie chcesz sztucznej inteligencji w telefonie? Możesz wyłączyć AI

Anna Gburek

W smartfony znajdziemy dziś zaawansowane narzędzia oparte na AI, które na co dzień pomagają użytkownikom, ale mogą także wzbudzać wątpliwości dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Możliwość samodzielnego wyłączania poszczególnych funkcji AI zależy od systemu operacyjnego oraz konkretnych aplikacji. Podpowiadamy, jak wyłączyć AI w telefonach z Androidem.

Na telefonach z Androidem możesz w kilku krokach wyłączyć funkcje AI
Spis treści:

  1. AI w telefonie - wady i zalety
  2. Jak wyłączyć AI na telefonie z Androidem?
  3. Jak wyłączyć AI w Samsung Galaxy?
  4. Jak wyłączyć AI w telefonie Pixel?

AI w telefonie - wady i zalety

Sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej wszechobecna w naszej rzeczywistości. Użytkownicy najnowszych smartfonów mogą być nawet nieświadomi, że korzystają z funkcji wyposażonych w AI, są one bowiem tak mocno zintegrowane z oprogramowaniem telefonu. Ich efekty można jednak zauważyć np. po lepszym zarządzaniu energią telefonu i dłużej pracy urządzenia na jednym ładowaniu.

Istnieją jednak funkcje AI, które łatwo dostrzec. Inteligentny asystent zdaje się wyszukiwać dla nas niezbędne informacje, zanim zadamy odpowiednie pytanie. Może pomóc w pisaniu wiadomości, podpowie, jak się ubrać na imprezę, co ugotować na obiad i przypomni o nadchodzącym spotkaniu. To z kolei rodzi pewne obawy nad bezpieczeństwem swoich danych przechowywanych na urządzeniu.

    Użytkownicy telefonów z Androidem mogą częściowo zrezygnować z funkcji AI. Częściowo, ponieważ niektóre z nich są wbudowane w system, a niektóre w aplikacje zewnętrzne, których nie da się usunąć z telefonu. Można je jednak po kolei dezaktywować. Niestety istnieje szansa, że przy kolejnej aktualizacji systemowej zostaną ponownie włączone.

    Jak wyłączyć AI na telefonie z Androidem?

    Na większości telefonów z Androidem możesz wyłączyć poszczególne funkcje AI pojedynczo. W tym celu należy przejść do odpowiednich ustawień. Przykładowo, aby wyłączyć funkcje w wiadomościach Google:

    1. otwórz Wiadomości Google,
    2. naciśnij ikonę swojego konta i przejdź do ustawień wiadomości,
    3. naciśnij opcję Gemini w wiadomościach i ją wyłącz.

    Kolejną aplikacją, w której możesz zrezygnować z funkcji AI, jest Gmail. Aby wyłączyć sztuczną inteligencję:

    1. otwórz aplikację Gmail,
    2. rozwiń menu w lewym górnym rogu,
    3. wybierz ustawienia,
    4. wybierz swoje konto,
    5. kliknij opcję inteligentne funkcje Google Workspace i ją wyłącz.

    Dodatkowo możesz odinstalować ze swojego telefonu Gemini, które jest osobną aplikacją preinstalowaną w telefonach.

    Jak wyłączyć AI w Samsung Galaxy?

    Użytkownicy telefonów Samsung Galaxy mają znacznie uproszczoną sprawę. Funkcje AI mogą wyłączyć w jednym miejscu. Wystarczy, że przejdziesz do ustawień telefonu i wybierzesz Galaxy AI. Po wybraniu tej opcji rozwinie Ci się lista narzędzi korzystających ze sztucznej inteligencji. W najnowszej nakładce na Androida One UI 8 firmy Samsung jest ich naprawdę sporo. W tym miejscu możesz zdecydować, z które z nich są ci niepotrzebne i je wyłączyć.

      Jak wyłączyć AI w telefonie Pixel?

      Urządzenia Pixel są wyposażone w wiele funkcji AI, niestety ich wyłączenie jest możliwe jedynie z płaszczyzny poszczególnych aplikacji. Zatem, jeśli chcesz zrezygnować z AI w Google Phone musisz:

      1. otworzyć aplikację Google Phone,
      2. wybrać ikonkę w lewym górnym rogu i przejść do ustawień,
      3. w zakładce Call Assist wybrać odpowiednią funkcję i ją wyłączyć.

      Podobnie wygląda dezaktywowanie AI w Zdjęciach Google:

      1. otwórz Zdjęcia Google,
      2. w prawym górnym rogu wybierz ikonę konta i ustawienia zdjęć,
      3. przejdź do preferencji, a następnie Funkcje Gemini w Zdjęciach,
      4. wyłącz wybrane funkcje.

      Funkcje AI możesz wyłączyć również w ustawieniach aplikacji Circle czy Pixel Screenshots. W ten sposób ograniczysz wpływ sztucznej inteligencji na sposób użytkowania przez ciebie telefonu. Warto zastanowić się, które z funkcji są ci niepotrzebne, a które wbrew pozorom poprawiają funkcjonowanie urządzenia czy ułatwiają jego obsługę.

