Nie chcesz sztucznej inteligencji w telefonie? Możesz wyłączyć AI
W smartfony znajdziemy dziś zaawansowane narzędzia oparte na AI, które na co dzień pomagają użytkownikom, ale mogą także wzbudzać wątpliwości dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Możliwość samodzielnego wyłączania poszczególnych funkcji AI zależy od systemu operacyjnego oraz konkretnych aplikacji. Podpowiadamy, jak wyłączyć AI w telefonach z Androidem.
Spis treści:
- AI w telefonie - wady i zalety
- Jak wyłączyć AI na telefonie z Androidem?
- Jak wyłączyć AI w Samsung Galaxy?
- Jak wyłączyć AI w telefonie Pixel?
AI w telefonie - wady i zalety
Sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej wszechobecna w naszej rzeczywistości. Użytkownicy najnowszych smartfonów mogą być nawet nieświadomi, że korzystają z funkcji wyposażonych w AI, są one bowiem tak mocno zintegrowane z oprogramowaniem telefonu. Ich efekty można jednak zauważyć np. po lepszym zarządzaniu energią telefonu i dłużej pracy urządzenia na jednym ładowaniu.
Istnieją jednak funkcje AI, które łatwo dostrzec. Inteligentny asystent zdaje się wyszukiwać dla nas niezbędne informacje, zanim zadamy odpowiednie pytanie. Może pomóc w pisaniu wiadomości, podpowie, jak się ubrać na imprezę, co ugotować na obiad i przypomni o nadchodzącym spotkaniu. To z kolei rodzi pewne obawy nad bezpieczeństwem swoich danych przechowywanych na urządzeniu.
Użytkownicy telefonów z Androidem mogą częściowo zrezygnować z funkcji AI. Częściowo, ponieważ niektóre z nich są wbudowane w system, a niektóre w aplikacje zewnętrzne, których nie da się usunąć z telefonu. Można je jednak po kolei dezaktywować. Niestety istnieje szansa, że przy kolejnej aktualizacji systemowej zostaną ponownie włączone.
Jak wyłączyć AI na telefonie z Androidem?
Na większości telefonów z Androidem możesz wyłączyć poszczególne funkcje AI pojedynczo. W tym celu należy przejść do odpowiednich ustawień. Przykładowo, aby wyłączyć funkcje w wiadomościach Google:
- otwórz Wiadomości Google,
- naciśnij ikonę swojego konta i przejdź do ustawień wiadomości,
- naciśnij opcję Gemini w wiadomościach i ją wyłącz.
Kolejną aplikacją, w której możesz zrezygnować z funkcji AI, jest Gmail. Aby wyłączyć sztuczną inteligencję:
- otwórz aplikację Gmail,
- rozwiń menu w lewym górnym rogu,
- wybierz ustawienia,
- wybierz swoje konto,
- kliknij opcję inteligentne funkcje Google Workspace i ją wyłącz.
Dodatkowo możesz odinstalować ze swojego telefonu Gemini, które jest osobną aplikacją preinstalowaną w telefonach.
Jak wyłączyć AI w Samsung Galaxy?
Użytkownicy telefonów Samsung Galaxy mają znacznie uproszczoną sprawę. Funkcje AI mogą wyłączyć w jednym miejscu. Wystarczy, że przejdziesz do ustawień telefonu i wybierzesz Galaxy AI. Po wybraniu tej opcji rozwinie Ci się lista narzędzi korzystających ze sztucznej inteligencji. W najnowszej nakładce na Androida One UI 8 firmy Samsung jest ich naprawdę sporo. W tym miejscu możesz zdecydować, z które z nich są ci niepotrzebne i je wyłączyć.
Jak wyłączyć AI w telefonie Pixel?
Urządzenia Pixel są wyposażone w wiele funkcji AI, niestety ich wyłączenie jest możliwe jedynie z płaszczyzny poszczególnych aplikacji. Zatem, jeśli chcesz zrezygnować z AI w Google Phone musisz:
- otworzyć aplikację Google Phone,
- wybrać ikonkę w lewym górnym rogu i przejść do ustawień,
- w zakładce Call Assist wybrać odpowiednią funkcję i ją wyłączyć.
Podobnie wygląda dezaktywowanie AI w Zdjęciach Google:
- otwórz Zdjęcia Google,
- w prawym górnym rogu wybierz ikonę konta i ustawienia zdjęć,
- przejdź do preferencji, a następnie Funkcje Gemini w Zdjęciach,
- wyłącz wybrane funkcje.
Funkcje AI możesz wyłączyć również w ustawieniach aplikacji Circle czy Pixel Screenshots. W ten sposób ograniczysz wpływ sztucznej inteligencji na sposób użytkowania przez ciebie telefonu. Warto zastanowić się, które z funkcji są ci niepotrzebne, a które wbrew pozorom poprawiają funkcjonowanie urządzenia czy ułatwiają jego obsługę.